Kilo almak için neler yapmak gerekiyor? Kilo almak için nasıl beslenmeli?

ntv.com.tr 28.07.2020 - 14:58
Aşırı kilo çeşitli sağlık problemlerine yol açabileceği gibi çok fazla zayıf olmak da vücudumuzda bazı problemlere neden olabilir. Vücut direncimiz düşebilir, yetersiz beslenme kaynaklı hastalıklar baş gösterebilir.
Peki, sağlıklı bir vücut için kilo almanın yolları neler?
Kas denince akla protein gelir. Çünkü kas hücreleri protein aracılığıyla oluşur ve gelişir. Protein olmadan bu fazla alınan kalorilerin çoğu vücut yağına dönüşebilir.
Yapılan araştırmalar da yüksek proteinli bir diyetin kilo arttırdığını söylemektedir. Kilo almak istiyorsanız kilogram başına 1,5-2 gram protein almak uygun olacaktır. Özellikle yüksek proteinli gıdalar; et, balık, yumurta, baklagil, süt ürünleri vb. tüketmek size katkı sağlar.
Bol baharat, sos ve çeşnili yemekler işlenmiş gıdalara göre çok daha lezzetlidir. Bunları uyguladığımızda yapılan yemekler iştahınızı açacak, yediğiniz yemeği daha keyifli hale getirecektir. Bu şekilde yemek tüketmek çok daha kolay bir hale gelecektir.
Alınan fazla kalorilerin yağ hücrelerine dönüşmemesi için antrenman şarttır. Bu yüzden spor salonunda haftada 2-4 kez ağırlık çalışmak zamanla hacminizi ve ağırlık kapasitesinizi arttıracaktır.
Aynı zamanda kardiyo yapmak da zindeliği arttırıp, sağlığınızı pozitif yönde etkiler. Ancak kardiyoyu çok fazla yapmak kalori yakmak demektir. Bu yüzden minimumda yapmak çok daha iyi olacaktır.