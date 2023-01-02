Kış depresyonundan korunmak için neler yapılmalı? Uzmanlar açıkladı

Harvard Üniversitesi’nde psikiyatri profesörü olan Chris Palmer, "Kendi sağlığım için 20 yılı aşkın bir süredir kişisel olarak düşük karbonhidratlı keto diyeti uyguladım ve bunu 15 yılı aşkın bir süredir hastalarla, özellikle kilo kaybı için kullandım. Ketojenik diyetin tıbbi versiyonunun kronik akıl sağlığı bozukluğu olan hastalarda antipsikotik etkilere ve ruh hali faydalarına sahip olduğunu buldum. Bu nedenle ketojenik diyetin psikiyatride klinik kullanımına öncülük ediyorum” diye konuştu.