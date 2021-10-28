Kısırlık ve kanser yapıyor: Ünlü fast food markalarının ürünlerinin çoğunda zehirli kimyasallar bulundu

Diğer taraftan, George Washington Üniversitesi’nde çevre sağlığı profesörü olan ortak yazar Ami Zota, çalışmanın düşük gelirli Amerikalıların ve beyaz olmayan insanların orantısız bir şekilde ftalatlara maruz kaldığına dair endişeleri artırdığını söyledi. Fast food ABD ve Avrupa'da çok dagha uygun fiyatlı olduğu için daha çok yoksul gruplar tarafından tükeiliyor.