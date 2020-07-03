Kıyamet filmleri izleyenler corona virüs pandemisiyle daha iyi başa çıkıyor

ntv.com.tr 03.07.2020 - 10:18 | Son Güncelleme : 03.07.2020 - 10:53
ABD’li bilim insanları dünyanın sonunu konu edinen kasvetli yapımların izleyicileri yeni tip corona virüs pandemisi de dahil olmak üzere afet ve acil durumlar için hazırladığını keşfetti.
Chicago ve Aarhus üniversitelerinden psikolaglar, örneğin, 2011 yapımı Contagion (Salgın) adlı filmde günümüzdekine bir küresel salgının işlendiğini ve şu anda gördüğümüz karantina, panik halinde satın alma, aşı çalışmaları ve mucizevi tedaviler gibi olguların daha önce izlenmiş olmasının izleyiciler üzerindeki stresi azalttığını söyledi.