Kyoto Üniversitesi'nden hafıza silme çalışması: Alzheimer ve şizofreni tedavisinde umut olabilir

ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND

Hafıza silmenin tıpta ilginç bir başlangıç olduğunu söyleyen Onultan, “Bir yandan da kofilin maddesi üzerinden hipokampüste Alzheimer, psikiyatrik hastalıklarda ve özellikle şizofrenide bazı patolojiler ortaya çıkıyor. Bunun nedeni oradaki hücrelerin iletişim sağlayamaması. Dolayısıyla bu hastalıkların tedavisinde de anlamlı bir gelişme olacağını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.