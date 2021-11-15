Güne lezzetli ve sağlıklı başlatan kahvaltılık tarifler

Tüm gece aç kalan vücudumuz için en önemli öğün olan ve doktorların da kesinlikle atlanılmasını önermedikleri kahvaltıda sağlıklı tercihler yapılmalı.

Kahvaltıda ne yediğimiz günün geri kalanındaki verimimizi ve tüketeceğimiz diğer öğünleri de etkiler.

Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.