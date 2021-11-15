Güne lezzetli ve sağlıklı başlatan kahvaltılık tarifler

Haberler - ntv.com.tr 15.11.2021 - 13:11
Tüm gece aç kalan vücudumuz için en önemli öğün olan ve doktorların da kesinlikle atlanılmasını önermedikleri kahvaltıda sağlıklı tercihler yapılmalı.
Kahvaltıda ne yediğimiz günün geri kalanındaki verimimizi ve tüketeceğimiz diğer öğünleri de etkiler.
Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.
Güçlü ve sağlıklı bir vücut için yediğimiz ilk öğün bize günün kalanında zindelik ve enerji katar.
Güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlamanın vücudumuz için sayısız faydası vardır.
Hem güne başlarken sağlıklı bir tercih yapmak bizi iyi hissettirir hem de besleyici, uzun süre tok tutan ve vitamin-mineral yönünden zengin bir öğün tüketmiş oluruz.
Ayrıca sağlıklı kahvaltılıklar daha kolay kilo kontrolü yapmamıza da yardımcı olur.
En başta doğru gıda seçimleri yaparak ve bunları doğru bir şekilde planlayarak sağlıklı kahvaltı yapma alışkanlığı kazanabilirsiniz.
Uyumadan önce sabah ne yiyeceğinizi önceden planlarsanız alışkanlık kazanma süreciniz hızlanabilir.
Eğer geceden karar verdiğiniz kahvaltınızın malzemelerini mutfak tezgahında sabah pişirmeye hazır bir şekilde konumlandırırsanız bu alışkanlığı daha kısa sürede kazanabilirsiniz.
Önceden pişirilebilecek bir öğünse bunu geceden pişirdikten sonra sabaha hazır şekilde buzdolabında bekletebilirsiniz.
Kahvaltınızı soğuk bir şekilde yapmak sizin için bir problem oluşturmayacaksa geceden hazırladığınız öğününüzü sabah tüketebilirsiniz.
Yetişkin bireylerin dışında çocukların da sağlıklı kahvaltı yapma alışkanlığı kazanmasının yarattığı ayrıca önemli avantajlar var.
Zararlı yiyecekler tüketme eğilimi çocuklarda daha fazladır.
Sağlıklı kahvaltılıklar tüketilmesi ise çocukların ideal vücut ağırlıklarında olmalarını sağlar.
Kahvaltı tariflerini tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlamanız için miktar belirtmiyor ve gramajları sizin tercihinize bırakıyoruz.
Güne yumurtayla başlamak hem lezzetli hem de kahvaltı kültürümüzde olan bir seçenek.
Hem yumurtanın hem de yulafın doyuruculuğunu düşünürsek sizi öğle saatlerine kadar tok tutacak bir kahvaltı olacak.
Kullanacağınızın sütün yağsız olması şart değil ama düşük kalori almak isterseniz bu şekilde bir tercih yapabilirsiniz.
Blender içinde hepsini topluca karıştıracağınız muz, şekersiz fıstık ezmesi ve sütü karıştırıp rahatça tüketebilirsiniz.
Sıvı formundan dolayı kolay ve hızlı tüketilebileceğinden sabahları sizin için pratik bir seçenek olabilir.
İçine sağlıklı olmak şartıyla başka malzemeler de ekleyebilirsiniz. Ayrıca fıstık ezmesi kalorisi yüksek bir besin olduğundan porsiyonlanmasına da dikkat etmelisiniz.
Bir gece öncesinden hazırlayıp buzdolabında bekletirseniz sabahları kolaylıkla tüketebilirsiniz.
Hindi fümenin yanına seçeceğiniz tercihen yağsız bir peynirle kepek ekmeğine yapacağınız tost sizlere sabah için sağlıklı bir seçenek olacaktır.
Hindi füme aynı zamanda bir protein kaynağı olduğundan size kahvaltıdan sonra uzun süren bir tokluk hissi yaşatacaktır.
Kepek ekmeği yerine çavdarlı, tam buğdaylı, ve diğer tahıllı ekmekleri de tercih edebilirsiniz.
Eğer yulaf tüketmeye mesafeli yaklaşıyorsanız sabah yoğurtlu, meyveli ve çiğ kuruyemişli bir karışım sizlere hem sağlıklı hem de ferah bir öğün olabilir.
Meyveden gelen şeker ise sabaha enerjik başlamanızı sağlayabilir.
Yoğurdunuzun içine mevsim meyveleriyle birlikte çiğ fıstık, fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişler ekleyebilirsiniz.
Kuruyemişler aynı zamanda yağ kaynağı olduğundan miktarının abartılmaması ve çiğ olarak tüketilmesi gerekli.
Lor peynirinin içindeki süt proteini vücutta yavaş yavaş sindirileceğinden dolayı gün içinde uzun saatler boyunca tok kalmanızı sağlayan bu tarif aynı zamanda çok besleyici.
Tadından dolayı çok tercih edilmeyen lor peyniri yumurtayla birlikte tüketildiğinde oldukça lezzetli ve doyurucu bir öğün oluyor.
Ayrıca yumurtayla birliklikte lor peyniri de bol protein kaynaklı bir öğün tüketmenizi sağlıyor.