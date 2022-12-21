Lösemi hakkında önemli keşif: İkincil bir enfeksiyon olmadan ortaya çıkmıyor

Çalışmanın yazarlarından Prof. Dr. Mel Greaves, "Bu yeni bulgular, lösemi öncesi hücreler ikizlerin ortak kan kaynağı yoluyla yayıldığında, hastalığın rahime kadar izlenebileceğini doğruluyor. Şimdiye kadar bir sır olarak kalan şey, bazen neden sadece bir ikize lösemi teşhisi konduğuydu. Rahimdeki genetik değişikliklerw neyin yol açtığını hala kesin olarak bilmiyoruz, ancak genetik değişikliklerin ikinci aşamasının yaygın çocukluk enfeksiyonları tarafından tetiklendiğini düşünüyoruz” dedi.