Maymun çiçeği virüsü hava yoluyla bulaşıyor mu? CDC ve DSÖ'den yakın temaslılara maske önerisi

Maymun çiçeği vakalarında artış sürüyor. Son olarak komşu Yunanistan'dan ilk vaka haberi geldi. Bununla birlikte Amerikan Hastalık Koruma ve Kontrol Merkezi'nin (CDC) maymun çiçeğine karşı "maske takın" uyarısını yapıp sonra kaldırması kafaları karıştırdı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), de hastayla temas eden sağlık personelinin ve hastanın kendisinin maske takmasını öneriyor.

Haberler - AFP - Reuters - NTV Haber 09.06.2022 - 16:24 | Son Güncelleme : 09.06.2022 - 16:33

Maymun çiçeği virüsü hava yoluyla bulaşıyor mu? CDC ve DSÖ'den yakın temaslılara maske önerisi - 1

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ KOMŞUYA DA SIÇRADI

Maymun çiçeği vakası görülen ülkelere komşu Yunanistan da eklendi. Hastalığın görüldüğü ülke sayısı 30'u geçti. Vakaların çoğu Avrupa'da. bulunurken, virüsün endemiik olmasığı ülkelerde vaka sayısı bin 100'ün üzerine çıktı.

Maymun çiçeği virüsü hava yoluyla bulaşıyor mu? CDC ve DSÖ'den yakın temaslılara maske önerisi - 2

Yunanistan'daki hastanın kısa süre önce Portekiz'e seyahat ettiği açıklandı.

Maymun çiçeği virüsü hava yoluyla bulaşıyor mu? CDC ve DSÖ'den yakın temaslılara maske önerisi - 3

Bununla birlikte, henüz salgına dönüşmese de maymun çiçeği Dünya Örgütü'nün (DSÖ) gündeminde bulunuyor. 

DSÖ Genel Direktörü Tedros Gebreyasus, maymun çiçeğinin, daha önce salgına yol açmamış ülkelere yerleşme riskinin bulunduğunu söyledi. Ancak riskin bu aşamada önlenebileceğini belirtti.

Maymun çiçeği virüsü hava yoluyla bulaşıyor mu? CDC ve DSÖ'den yakın temaslılara maske önerisi - 4

EŞCİNSEL VE BİSÜKSEÜL VAKALAR YOĞUNLUKTA

Vakaların ağırlıklı olarak erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkeklerde görülmeye devam ettiği ifade edildi. Ancak kadın vakaların da bulunduğuna dikkat çekildi.

Maymun çiçeği virüsü hava yoluyla bulaşıyor mu? CDC ve DSÖ'den yakın temaslılara maske önerisi - 5

DSÖ'nünn maymun çiçeği teknik heyetinin başkanı Rosamund Lewis, virüsün ana yayılma yolunun kişiler arası yakın temas olduğuna vurgu yaptı.

Maymun çiçeği virüsü hava yoluyla bulaşıyor mu? CDC ve DSÖ'den yakın temaslılara maske önerisi - 6

Lewis,"havayoluyla bulaşma riskinin" henüz tam olarak bilinmediğini hatırlattı. Ancak maymun çiçeği hastalarına müdahale eden doktorların maske takması gerektiğini söyledi.

Maymun çiçeği virüsü hava yoluyla bulaşıyor mu? CDC ve DSÖ'den yakın temaslılara maske önerisi - 7

CDC'DEN KORUNMAK İÇİN MASKE ÖNERİSİ

Maymun çiçeği virüsünün hava yoluyla bulaşma ihtimali Amerikan Koruma ve Kontrol Merkezi'nin (CDC) de gündemine girdi.  CDC, maymun çiçeği hastalığı rehberine, virüsün bazı durumlarda havadan bulaşabileceği uyarısını ekledi. Hastalıktan korunmak isteyenlerin maske takması gerektiği belirtildi. Ancak "maske tavsiyesi", kafa karışıklığına yol açtığı gerekçesiyle daha sonra rehberden çıkarıldı.

Maymun çiçeği virüsü hava yoluyla bulaşıyor mu? CDC ve DSÖ'den yakın temaslılara maske önerisi - 8

Diğer taraftan, uzmanlar maymun çiçeği virüsünün  havayoluyla sadece çok yakın mesafeden bulaşabileceğini düşünüyor. Bu tür bulaşma yönteminin hastalığın yayılmasında küçük bir faktör olduğuna dikkat çekiliyor.

Maymun çiçeği virüsü hava yoluyla bulaşıyor mu? CDC ve DSÖ'den yakın temaslılara maske önerisi - 9

CDC, maymun çiçeği hastalarının, özellikle solunum belirtileri gösterenlerin cerrahi maske takması gerektiğine dair uyarısı sürüyor. Amerikan sağlık otoritesi, hastayla temas eden sağlık personeliyle aynı evi paylaşan kişiler için de maske tavsiyesinde bulunuyor.

Maymun çiçeği virüsü hava yoluyla bulaşıyor mu? CDC ve DSÖ'den yakın temaslılara maske önerisi - 10

AŞI NE ZAMAN YAPILMALI?

DSÖ, bazı ülkelerde hastayla doğrudan temas eden kişilere aşı uygulanmasının düşünülebileceğini açıkladı. İdeal olarak temastan sonra 4 gün içinde aşı olunması öneriliyor.

Maymun çiçeği için, çok daha tehlikeli bir hastalık olan ve 1980'lerde ortadan kalkan çiçek hastalığına karşı geliştirilen aşı kullanılıyor.

Maymun çiçeği virüsü hava yoluyla bulaşıyor mu? CDC ve DSÖ'den yakın temaslılara maske önerisi - 11

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