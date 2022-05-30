Maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler

BİR YERDEN ÇIKAN VİRÜSÜ NEDEN ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE GÖRÜYORUZ?

Bir yerden çıkan salgının neden 20’den fazla ülkede görüldüğü sorusuna uzmanlar, “Henüz kimse kesin olarak bilmiyor ama teoriler var. Gerçekte, maymun çiçeği tehdidi birkaç yıldır büyüyor. 2003 yılında Amerika'da bir salgın vardı ve Wisconsin, Illinois ve Indiana eyaletlerinde toplam 72 doğrulanmış veya şüpheli vaka kaydedildi. Enfeksiyonun çayır köpekleri ve altı Afrika kemirgen türü de dahil olmak üzere Gana'dan egzotik hayvanların bir sevkiyatı ile ithal edildiğini ileri sürdü” açıklamasında bulundu.

Bilim insanları, “Nijerya, 2017'de bugüne kadar devam eden 241'i doğrulanmış 558 şüpheli vaka ile salgından etkilendi. Bu konudaki en popüler hipotez, artışın, aynı zamanda maymun hastalığına karşı bir miktar koruma sağlayan çiçek hastalığı aşısının kullanımının azalmasıyla bağlantılı olduğudur” açıklamasını yaptı.