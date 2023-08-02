Meme kanserinde büyük adım: Yapay zeka iki radyolog kadar iyi iş çıkardı

"SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ İŞ YÜKÜNÜ HAFİFLETEBİLİR"

Araştırma yazarlarından Dr. Kristina Lang, "Meme kanseri teşhisi için geliştirdiğimiz yapay zekanın yanı sıra bir radyoloğun da onayı gerekiyor. Ancak teşhislerde genellikle iki radyoloğun onayı gerektiği düşünülünce yapay zeka desteği sağlık sektöründeki iş yükünün hafiflemesine yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.