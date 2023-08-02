Meme kanserinde büyük adım: Yapay zeka iki radyolog kadar iyi iş çıkardı
Kendi türünde yapılan dünyanın en kapsamlı araştırmasına göre, meme kanseri taramasında yapay zeka kullanımı oldukça güvenli olduğunu gösterdi. Çalışmanın sonuçları, yapay zekanın birlikte çalışan iki radyolog kadar iyi olduğunu, yanlış pozitifleri artırmadığını ve iş yükünü neredeyse yarıya indirdiğini ortaya koydu. Dünya Sağlık Örgütü'n e göre meme kanseri, her yıl 2,3 milyondan fazla kadının hastalığa yakalanmasıyla küresel olarak en yaygın kanser türünü oluşturuyor. Geliştirilen yapay zeka, meme kanserini daha erken ve tedavi edilebilir bir aşamada tespit ederek ölüm oranını azaltabilir.
İsveçli bilim insanlarının geliştirdiği yapay zeka, mamogramları inceleyerek meme kanseri teşhisinde radyologlar ile aynı oranda başarı gösterdi.