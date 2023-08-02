Meme kanserinde büyük adım: Yapay zeka iki radyolog kadar iyi iş çıkardı

Kendi türünde yapılan dünyanın en kapsamlı araştırmasına göre, meme kanseri taramasında yapay zeka kullanımı oldukça güvenli olduğunu gösterdi. Çalışmanın sonuçları, yapay zekanın birlikte çalışan iki radyolog kadar iyi olduğunu, yanlış pozitifleri artırmadığını ve iş yükünü neredeyse yarıya indirdiğini ortaya koydu. Dünya Sağlık Örgütü'n e göre meme kanseri, her yıl 2,3 milyondan fazla kadının hastalığa yakalanmasıyla küresel olarak en yaygın kanser türünü oluşturuyor. Geliştirilen yapay zeka, meme kanserini daha erken ve tedavi edilebilir bir aşamada tespit ederek ölüm oranını azaltabilir.

Meme kanserinde büyük adım: Yapay zeka iki radyolog kadar iyi iş çıkardı - 1

İsveçli bilim insanlarının geliştirdiği yapay zeka, mamogramları inceleyerek meme kanseri teşhisinde radyologlar ile aynı oranda başarı gösterdi.

SAĞLIK HABERLERİ

Meme kanserinde büyük adım: Yapay zeka iki radyolog kadar iyi iş çıkardı - 2

İsveç'teki Lund Üniversitesinde yürütülen bir araştırmada, mamogramları meme kanseri teşhisi koymak için tarayan bir yapay zeka geliştirildi.

Meme kanserinde büyük adım: Yapay zeka iki radyolog kadar iyi iş çıkardı - 3

Yapay zekanın hata oranını test etmek için 40 ila 80 yaş aralığındaki 80 bin kadının mamogramları yapay zeka ve radyologlar tarafından inceledi.

Meme kanserinde büyük adım: Yapay zeka iki radyolog kadar iyi iş çıkardı - 4

Geliştirilen yapay zekanın, radyologların meme kanseri teşhisinde yüzde 1,5 hata oranıyla eşdeğer sapma gösterdiğini kaydeden bilim insanları, daha önce aynı amaçla tasarlanan yapay zeka çalışmalarından daha başarılı sonuçlar elde ettiklerini vurguladı.

Meme kanserinde büyük adım: Yapay zeka iki radyolog kadar iyi iş çıkardı - 5

"SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ İŞ YÜKÜNÜ HAFİFLETEBİLİR"

Araştırma yazarlarından Dr. Kristina Lang, "Meme kanseri teşhisi için geliştirdiğimiz yapay zekanın yanı sıra bir radyoloğun da onayı gerekiyor. Ancak teşhislerde genellikle iki radyoloğun onayı gerektiği düşünülünce yapay zeka desteği sağlık sektöründeki iş yükünün hafiflemesine yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.

Meme kanserinde büyük adım: Yapay zeka iki radyolog kadar iyi iş çıkardı - 6

Lang, geliştirdikleri yapay zekanın yardımıyla meme kanserinde teşhis süresinin azalmasını umduklarını belirtti.

Meme kanserinde büyük adım: Yapay zeka iki radyolog kadar iyi iş çıkardı - 7

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS), meme kanseri takip programlarına söz konusu yapay zekayı entegre etmeyi planladıklarını açıkladı.


Meme kanserinde büyük adım: Yapay zeka iki radyolog kadar iyi iş çıkardı - 8

Araştırmanın sonuçları, "The Lancet Oncology" dergisinde yayımlandı.

Meme kanserinde büyük adım: Yapay zeka iki radyolog kadar iyi iş çıkardı - 9
Meme kanserinde büyük adım: Yapay zeka iki radyolog kadar iyi iş çıkardı - 10
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