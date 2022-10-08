Mikroplastikler ilk kez anne sütünde bulundu: Bilim insanlarından uyarı

Diğer tarattan, büyük miktarlarda plastik atık çevreye atılıyor ve mikroplastikler Everest Dağı'nın zirvesinden en derin okyanuslara kadar tüm gezegeni kirletiyor. İnsanlar küçük parçacıkları yiyecek ve içecekler yoluyla ya da soluyarak tüketiyor. Daha önce bebeklerin ve yetişkinlerin dışkılarında bulunan mkroplastikler bu durumu kanıtlıyor.