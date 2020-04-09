NASA’nın beslenme uzmanından corona önerileri

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIĞIN ÖNEMLİ AYAĞI: D VİTAMİNİ

NASA’nın eski Beslenme Danışması ve Boston Tıp Merkezi profesörlerinden Dr. Caroline Apovian’a göre bu süreçte doğal yollardan D vitamini almak çok önemli. Normal şartlarda D vitamini almak için en büyük kaynak güneş. Ama hep kış mevsimi hem de evlerdeki izolasyon nedeniyle bunun yerine ton balığı gibi güçlü D vitamini kaynaklarına yönelmek gerekiyor. Dr. Apovian'ın corona ile savaşta güçlü bağışıklık sistemi için önerdikleri şöyle: