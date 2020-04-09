NASA’nın beslenme uzmanından corona önerileri

ntv.com.tr 09.04.2020 - 15:31 | Son Güncelleme : 09.04.2020 - 15:40
NASA’nın eski Beslenme Danışması ve Boston Tıp Merkezi profesörlerinden Dr. Caroline Apovian’a göre bu süreçte doğal yollardan D vitamini almak çok önemli. Normal şartlarda D vitamini almak için en büyük kaynak güneş. Ama hep kış mevsimi hem de evlerdeki izolasyon nedeniyle bunun yerine ton balığı gibi güçlü D vitamini kaynaklarına yönelmek gerekiyor. Dr. Apovian'ın corona ile savaşta güçlü bağışıklık sistemi için önerdikleri şöyle:
Bilindiği gibi en doğal D vitamini kaynağı güneş. Ama mevsim nedeniyle güneşe ulaşamıyorsanız; ton balığı ve somon gibi yağlı balıklarda da önemli miktarda D vitamini vardır.
Düzenli uykudan vazgeçmeyin: Sağlıklı bir vücudun en büyük gereksinimlerinden biri düzenli uykudur. Araştırmalara göre, 7 ila 9 saat arasındaki uykular bağışıklığı destekler.
Ellerinizi sabunla yıkayın: Virüsün yayılmasının önüne geçebilecek en önemli konulardan biri hijyen. Ilık suyla yaklaşık 20 saniye boyunca ellerinizi sabunlayın. Gün içinde bu işlemi sık sık tekrarlayın.
Stresi iyi yönetin: Vücut direnci ve bağışıklık için en önemli konulardan biri de stres. Bu gibi belirsizlik ortamlarında yüksek stres vücut sağlığı için her zaman olumsuz sonuçlar verir.