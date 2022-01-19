Nocebo etkisi: Covid-19 aşılarının ardından oluşan yan etkilerin 3'te 2'si aşıdan kaynaklanmıyor

Jama Network Open adlı bilimsel dergide yayımlanan yeni bulgular, baş ağrıları, kısa süreli yorgunluk ve kol ağrısı gibi daha hafif yan etkilerin önemli bir kısmının aşının bileşenleri tarafından değil, kaygı gibi nocebo tepkisini oluşturduğu düşünülen diğer faktörler tarafından üretildiğini gösterdi.