Normal rahatsızlıkla karıştırılan 4 kalp hastalığı belirtisi

Birleşik Krallık'ta kalp ve dolaşım hastalıklarının en yaygın ölüm nedenlerinden bir iolduğu belirtilirken, her yıl ölümlerin yaklaşık dörtte brinden sorumlu olduğu kaydedildi.

Birçoğumuz göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi göğsü etkileyen bazı yaygın kalp hastalığı belirtilerinin farkındayız.

Ancak, daha az ciddiyet taşıyan bazı rahatsızlıkların da kolayca karıştırılabildiği bazı belirtilerinde olduğu açıklandı.

Aslında, grip olarak yanlış teşhis edilebilecek dört kalp hastalığı belirtisi şöyle;