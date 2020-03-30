'Okmeydanı' corona virüs nedeniyle erken açıldı

DHA 30.03.2020 - 11:10
İstanbul’un en eski hastanelerinden yarım asırlık geçmişiyle sağlık hizmetlerinin sembollerinden olan Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi,
4 yıl süren inşaat çalışmalarının ardından yeni binasına bugün kavuştu.
Corona virüs salgını ile mücadele edilen günlerde hastanenin hizmete girişi, planlanandan öncesinde gerçekleşti.
Mayıs ayında açılması planlanan ancak salgınla beraber hazırlıkların hızlandırılmasıyla bugün hizmete girecek hastanenin son hali 2 hafta önce içeriden ve havadan görüntülenmişti.
Bugün hizmete girecek hastanenin son hali 2 hafta önce içeriden ve havadan görüntülendi. O gün konuşan Prof. Dr. Memişoğlu, yeni hastane binasının tamamen akıllı bina sistemleriyle inşa edildiğine vurguladı.