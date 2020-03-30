'Okmeydanı' corona virüs nedeniyle erken açıldı

Yarım asırlık geçmişe sahip Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni binasına karantina günlerinde kavuşuyor.

DHA 30.03.2020 - 11:10

İstanbul’un en eski hastanelerinden yarım asırlık geçmişiyle sağlık hizmetlerinin sembollerinden olan Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi,
4 yıl süren inşaat çalışmalarının ardından yeni binasına bugün kavuştu.

Corona virüs salgını ile mücadele edilen günlerde hastanenin hizmete girişi, planlanandan öncesinde gerçekleşti. 

Mayıs ayında açılması planlanan ancak salgınla beraber hazırlıkların hızlandırılmasıyla bugün hizmete girecek hastanenin son hali 2 hafta önce içeriden ve havadan görüntülenmişti.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Sağlık çalışanlarının bilgi ve özverisiyle bu belayı da defedeceğiz. Hiç merak etmeyin” dedi.

Prof. Dr. Memişoğlu, günde 9 bin hastaya hizmet verilen Okmeydanı EAH’de yeni bina ile bu sayının 15 binlere ulaşacağını kaydetti.

Bugün hizmete girecek hastanenin son hali 2 hafta önce içeriden ve havadan görüntülendi. O gün konuşan Prof. Dr. Memişoğlu, yeni hastane binasının tamamen akıllı bina sistemleriyle inşa edildiğine vurguladı.

Memişoğlu, “Okmeydanı, marka bir hastanemiz. Bu bölgenin en önemli hastanelerinden bir tanesi. 1971'de kurulmuştu ve eski bir yapıydı. Eski mantıkla kurulmuş, koğuş sistemi olan ama daha sonra bizim düzeltmeye çalıştığımız bir şekilde hizmet vermeye devam ettiğimiz bir hastaneydi. Şimdi bunu tamamen yeniliyoruz. Eski binaları komple yıkacağız. Yaklaşık 3-4 yıldır artık son aşamasına geldiğimiz inşaatı teslim alma aşamasındayız. Tamamı akıllı bina olarak tasarlandı. Elazığ’da biliyorsunuz bir deprem yaşandı ve oradaki hastane hiç etkilenmedi. İşte burası da aynı şekilde temelinde yaklaşık 530 tane izolatörü ile afet anlarında da 72 saate kadar eksiksiz ve kesintisiz sağlık hizmeti sunabilecek. Göztepe, Kartal, Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastaneleri ve Başakşehir Şehir Hastanesi ile bu ana omurgada İstanbul’da insanlarımıza hizmet vereceğiz” dedi.
Prof. Dr. Memişoğlu, hastanede yatağından ameliyat lambasına kadar, tepeden tırnağa her şeyinin sıfırdan alındığını ve 600 normal, 81 yoğun bakım yatağı ile tüm eğitim araştırma hastaneleri gibi pandemi hastanesi olarak hizmet vereceğini söyledi.
24 dönüm arazide 250 bin metrekare kullanım alanı ve direkt ameliyathaneye ulaşımın sağlandığı helikopter pisti ile hizmet verecek yeni
Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi’nin kısa bir süre sonra yenilenecek Kadın Doğum ve Çocuk ile Onkoloji bölümlerinin yer aldığı ikinci
etabının ise daha kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.

Bu bölümlerin de tamamlanmasının ardından eski binaların tamamı yıkılacak.

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