'Okmeydanı' corona virüs nedeniyle erken açıldı

Prof. Dr. Memişoğlu, hastanede yatağından ameliyat lambasına kadar, tepeden tırnağa her şeyinin sıfırdan alındığını ve 600 normal, 81 yoğun bakım yatağı ile tüm eğitim araştırma hastaneleri gibi pandemi hastanesi olarak hizmet vereceğini söyledi.

24 dönüm arazide 250 bin metrekare kullanım alanı ve direkt ameliyathaneye ulaşımın sağlandığı helikopter pisti ile hizmet verecek yeni

Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi’nin kısa bir süre sonra yenilenecek Kadın Doğum ve Çocuk ile Onkoloji bölümlerinin yer aldığı ikinci

etabının ise daha kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.



Bu bölümlerin de tamamlanmasının ardından eski binaların tamamı yıkılacak.