Ölümcül corona virüsü 365 can aldı

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, virüsten etkilenenlerden bin 795'inin durumu ciddi. Hastalık beş ülkede Çin'de bulunmamış insanlara da bulaşmaya başladı. Çin dışındaki ilk ölüm haberi ise Filipinler'den geldi. Dünya Sağlık Örgütü Filipinler Temsilcisi Rabindra Abeyasinghe, yaptığı açıklamada, geçen hafta başkent Manila'da öksürük ve boğaz ağrısından şikayetiyle doktora giden ve yapılan tetkiklerde corona virüsü teşhisi konulan 44 yaşındaki bir Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı. Filipinler'deki corona virüsünden ölen kişinin, Çin'in dışında bu virüsten yaşamını yitiren ilk kişi olduğu bildirildi.