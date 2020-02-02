Ölümcül corona virüsü 365 can aldı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını sürüyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden ve virüsten etkilenenlerin sayısı her geçen gün artıyor.
Virüsün ortaya çıktığı günden bu yana en fazla vaka cumartesi kaydedildi.
Bir günde 2 bin 590 kişiye yeni corona virüs teşhisi konuldu.
Çin dışında ilk can kaybı Filipinler'de meydana geldi.
Wuhan'dan Manila'ya giden 44 yaşındaki bir Çinli corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Rusya, yeni tip corona virüs (2019-nCov) salgını nedeniyle Çin'le yolcu demir yolu ulaşımını durdurma kararı aldı.
Rusya Demiryolları Şirketinden (RZD) yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle Çin ile yolcu demiryolu ulaşımının 3 Şubat saat 00.00'dan itibaren geçici süreliğine durdurulduğu bildirildi.
Endonezya Wuhan'da bulunan vatandaşlarını tahliye ederek Batam'daki Hang Nadim uluslararası havaalanına getirdi.
Havalimanına gelen Endonezya vatandaşları uçaktan indikleri an üzerlerine dezenfektan sıvı sıkıldı.
Vatandaşlarını Çin'den tahliye eden ülkeler arasında Türkiye ile birlikte Bangladeş ve Endonezya da bulunuyor.
Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle Çin’den tahliye edilen ve dün Almanya’ya getirilen 2 kişide corona virüs tespit edildi.
Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle yaklaşık 90’ı Alman vatandaşı olmak üzere 126 kişi Wuhan’dan Frankfurt Havalimanı'na getirilmişti.
Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, virüsten etkilenenlerden bin 795'inin durumu ciddi. Hastalık beş ülkede Çin'de bulunmamış insanlara da bulaşmaya başladı. Çin dışındaki ilk ölüm haberi ise Filipinler'den geldi. Dünya Sağlık Örgütü Filipinler Temsilcisi Rabindra Abeyasinghe, yaptığı açıklamada, geçen hafta başkent Manila'da öksürük ve boğaz ağrısından şikayetiyle doktora giden ve yapılan tetkiklerde corona virüsü teşhisi konulan 44 yaşındaki bir Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı. Filipinler'deki corona virüsünden ölen kişinin, Çin'in dışında bu virüsten yaşamını yitiren ilk kişi olduğu bildirildi.
Avustralya ise önlem amacıyla Çin'den gelen tüm yabancı vatandaşların ülkeye girişini yasakladı. ABD ve Singapur ise son zamanlarda Çin'i ziyaret edenlerin ülkeye girişi kısıtlamaya yönelik önlemler aldıklarını açıkladı. Çok sayıda havayolu şirketi salgın nedeniyle Çin'e uçuşları askıya aldı.
Avrupa Birliği'nden acil tıbbi malzemeleri için yardım istendi. Öte yandan Wuhan eyaletinde corona virüsü bulunan hastaların tedavi edilmesi için kullanılması planlanan 2 hastanenin inşası günlerdir devam ediyor.