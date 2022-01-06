Omicron nedeniyle acil servislerdeki kanser hastalarının ve yaşlıların sayısı artıyor: ABD'li uzmanlardan kritik uyarı

Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 100'ü aşkın ülkede Omicron varyantı nedeniyle günlük vaka sayıları katlanarak artarken, ABD'li uzmanlardan önemli bir uyarı geldi. Doktorlar, acil servisteki hastaların artık daha az oksijen tedavisine ihtiyaç duyduğunu, ancak daha önce çeşiti sağlık sorunları bulunan kişilerin ve yaşlıların durumunun ağırlaştığını söyledi. Son derece bulaşıcı olan Omicron nedeniyle özellikle kanser hastalarının, bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullanan ve diyabetik olan kişilerin acil servislerdeki sayısının arttığı belirtildi. Bilim insanları bu nedenle varyantın hafife alınmaması gerektiğini vurgulayarak, insanları aşılanmaya çağırdı.

Haberler - ntv.com.tr 06.01.2022 - 12:30 | Son Güncelleme : 06.01.2022 - 12:46

Omicron nedeniyle acil servislerdeki kanser hastalarının ve yaşlıların sayısı artıyor: ABD'li uzmanlardan kritik uyarı - 1

ABD’de önde gelen bir acil servis doktoru, corona virüsün Omicron varyantının, orijinal virüse kıyasla “farklı bir şekilde hasta ettiğini" söyledi.

Omicron nedeniyle acil servislerdeki kanser hastalarının ve yaşlıların sayısı artıyor: ABD'li uzmanlardan kritik uyarı - 2

"DAHA AZ HASTA OKSİJEN TEDAVİSİNE İHTİYAÇ DUYULUYOR, AMA SORUNLAR BİTMEDİ..."

Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi'nde Acil Tıp alanında doçent olan Dr. Craig Spencer, Mart 2020'deki ilk dalganın aksine, daha az hastanın oksijen tedavisine ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Spencer, New York City'deki bir acil servis değişimi sırasındaki deneyimine atıfta bulunarak, "Ancak konuşulması gereken sorunlar bitmiş değil, Omicron hastaları farklı şekillerde etkiliyor" dedi.

Omicron nedeniyle acil servislerdeki kanser hastalarının ve yaşlıların sayısı artıyor: ABD'li uzmanlardan kritik uyarı - 3

"ÖNCEDEN VAR OLAN SAĞLIK SORUNLARINI KÖTÜLEŞTİRİYOR"

Spencer, acil servislere rekor sayıda başvuran kişilere "son derece yüksek" sayıda Covid-19’lu olmayan hastanın da katıldığını söyledi. "İlk dalgalanma sırasında, acil servislerimizde gördüğümüz tek hasta tipi Covid-19’lulardı” diyen Spencer, Covid-19’un önceden var olan tıbbi durumları daha da kötüleştirdiğini açıkladı:

Omicron nedeniyle acil servislerdeki kanser hastalarının ve yaşlıların sayısı artıyor: ABD'li uzmanlardan kritik uyarı - 4

“Omicron  diyabetli kişilerde diyabetik ketoasidoz adı verilen hayatı tehdit eden bir durumu tetikliyor. Yaşlı insanlar, yataktan kalkamayacak kadar zayıflıyor ve yürüyemez hale geliyor.  Varyant kesinlikle hafife alınmamalı. Şu anda Covid-19 hastaları ile yaşlılar ve kemoterapi gören hastalar yoğun bakımlarda yan yana tedavi ediyoruz. Bu insanlar hala büyük bir tehlikede" dedi. 

Omicron nedeniyle acil servislerdeki kanser hastalarının ve yaşlıların sayısı artıyor: ABD'li uzmanlardan kritik uyarı - 5

YENİ VAKA SAYILARI KATLANIYOR

Bununla birlikte, resmi istatistiklerin gösterdiğine göre, geçen Pazartesi günü New York'ta Covid-19 nedeniyle 5 bin 495 kişinin hastaneye kaldırıldı. Bu sayı, iki hafta öncesine göre dört kat ve Mayıs 2020'den bu yana herhangi bir noktadan daha yüksek.

Omicron nedeniyle acil servislerdeki kanser hastalarının ve yaşlıların sayısı artıyor: ABD'li uzmanlardan kritik uyarı - 6

Spencer, “Kabus bitti, ama bu çok daha korkutucu” dedi.

Omicron nedeniyle acil servislerdeki kanser hastalarının ve yaşlıların sayısı artıyor: ABD'li uzmanlardan kritik uyarı - 7

Omicron'un en yaygın varyant olduğu İngiltere'de ise geçen Cuma günü yayımlanan  NHS İngiltere verilerine göre, hastalarının üçte ikisi doğrudan Covid-19 ile hastaneye kaldırıldı.

Omicron nedeniyle acil servislerdeki kanser hastalarının ve yaşlıların sayısı artıyor: ABD'li uzmanlardan kritik uyarı - 8

University College London'dan, Christina Pagel o sırada Twitter'da yaptığı açıklamada, hastaların geri kalan üçte birinin ise Covid-19’un durumlarını daha da kötüleştirdği insanların oluşturduğunu söyledi. 

Omicron nedeniyle acil servislerdeki kanser hastalarının ve yaşlıların sayısı artıyor: ABD'li uzmanlardan kritik uyarı - 9

"ŞİMDİ AŞI OLMANIN TAM ZAMANI"

Diğer taraftan, uzmanlar Omicron'un kendisinin diğer varyantlardan farklı semptomlara neden olup olmadığının hala belirsiz olduğunu vurguladı.

Ayrıca Spencer, Omicron nedeniyle hasta olan kişilerin çoğunun aşılanmadığını söyleyerek, "Henüz aşılanmadıysanız  şimdi tam zamanı. Bu bir fark yaratıyor" dedi.

Omicron nedeniyle acil servislerdeki kanser hastalarının ve yaşlıların sayısı artıyor: ABD'li uzmanlardan kritik uyarı - 10

Öte yandan, Penn Presbyterian Tıp Merkezi  Acil Tıp Bölümü’nde yardımcı doçent olan Mucio Kit Delgado, aşılı olan ve Omicron ile enfekte olanların durumlarında çarpıcı bir toparlanma olduğunu açıkladı. 

Delgado, "Aşılı kişiler Covid-19'a yakalandıklarında genellikle iyi durumdalar ve evde tedavi oluyorlar” diye konuştu. 

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