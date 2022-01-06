Omicron nedeniyle acil servislerdeki kanser hastalarının ve yaşlıların sayısı artıyor: ABD'li uzmanlardan kritik uyarı

YENİ VAKA SAYILARI KATLANIYOR

Bununla birlikte, resmi istatistiklerin gösterdiğine göre, geçen Pazartesi günü New York'ta Covid-19 nedeniyle 5 bin 495 kişinin hastaneye kaldırıldı. Bu sayı, iki hafta öncesine göre dört kat ve Mayıs 2020'den bu yana herhangi bir noktadan daha yüksek.