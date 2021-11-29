Omicron varyantı tam doz corona virüs aşısı olanlar için ne anlama geliyor? Aşılar B.1.1.529'a karşı ne kadar koruyor?

Diğer taraftan, Omicron ile enfeksiyon daha olası gibi görünse de, Cardiff Üniversitesi'nden bir immünolog olan Prof.Dr. Paul Morgan, "Bence tam bir bağışıklık kaybından ziyade bir körelme en olası sonuçtur. Virüs muhtemelen yüzeyindeki her bir epitopu kaybedemez, çünkü bunu yapsaydı o sivri protein daha fazla çalışamazdı.