Omicron varyantının en sık görülen semptomu açıklandı: Vakaların yüzde 90’ında tespit edildi

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC) tüm dünyada endişeye neden olan Omicron varyantının en yaygın görülen semptomlarını açıkladı. Bilim insanları, corona virüsün daha önceki varyantlarına göre, oldukça bulaşıcı olan Omicron ile enfekte olan her 10 kişiden 9'unda bu semptomların görüldüğünü söyledi.

İşte Omicron'un neden olduğu en yaygın semptomlar...

Haberler - ntv.com.tr 12.12.2021 - 16:54 | Son Güncelleme : 12.12.2021 - 17:00

Omicron varyantının en sık görülen semptomu açıklandı: Vakaların yüzde 90’ında tespit edildi - 1

ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Omicron'u geçen ay Dünya Örgütü (DSÖ) tarafından "endişe verici bir varyant " olarak sınıflandırılmasının ardından, varyanta ilişkin ilk çalışmasını yayımlandı. 

Omicron varyantının en sık görülen semptomu açıklandı: Vakaların yüzde 90’ında tespit edildi - 2

CDC’nin haftalık “morbidite ve mortalite raporunda bilim insanları, Omicron varyantı için bir ön semptom profili ortaya koydu.

Omicron varyantının en sık görülen semptomu açıklandı: Vakaların yüzde 90’ında tespit edildi - 3

HER 10 KİŞİDEN 9'UNDA GÖRÜLÜYOR

The Mirror gazetesinin aktardığına göre raporda, boğazda hafif bir kaşıntının eşlik ettiği kuru öksürüğün Omicron varyantının en yaygın semptom olduğu ve enfekte olanların yüzde 89'unu etkilediği belirtildi.

Omicron varyantının en sık görülen semptomu açıklandı: Vakaların yüzde 90’ında tespit edildi - 4

Bununla birlikte, CDC raporunun yazarları. "İlk bildirilen Omicron varyant enfeksiyonu vakalarının çoğu hafif görünüyor, ancak tüm varyantlarda olduğu gibi enfeksiyon ve daha ciddi sonuçlar arasında bir gecikme var.

Omicron varyantının en sık görülen semptomu açıklandı: Vakaların yüzde 90’ında tespit edildi - 5

Aşılı kişilerde ve daha önce Covid-19 enfeksiyonu geçirenlerde semptomların aşılanmamış kişilere göre daha hafif olması bekleniyor. Bu raporda açıklanan vakaların özellikleri de genellenemeyebilir. Çünkü vaka bulguları bireysel özelliklerle ilişkilendirilebilir ” açıklamasını yaptı.

Omicron varyantının en sık görülen semptomu açıklandı: Vakaların yüzde 90’ında tespit edildi - 6

VAKALARIN YÜZDE 93'Ü SEMPTOMATİK

Diğer taraftan raporun verileri, Omicron varyantı ile enfekte olan 43 kişiye dayanıyor. Ayrıca, hastaların sadece yüzde 7’sinin "asemptomatik" enfeksiyon veya "bilinmeyen" semptomlarla başvurduğu ve vakaların yüzde 93'ü semptomatik olduğu belirtildi.

Omicron varyantının en sık görülen semptomu açıklandı: Vakaların yüzde 90’ında tespit edildi - 7

Raporun yazarları, "Enfeksiyonların çoğu hafif olsa bile, oldukça bulaşıcı bir varyant, sağlık sistemlerini bunaltacak yeterli vakaya neden olabilir" diye uyardı. 

Omicron varyantının en sık görülen semptomu açıklandı: Vakaların yüzde 90’ında tespit edildi - 8

OMİCRON'DA GÖRÜLEN DİĞER SEMPTOMLAR

Son olarak, raporda öksürük (yüzde 89), yorgunluk (yüzde 65) ve tıkanıklık veya burun akıntısı (yüzde 59) en yaygın üç semptom olarak sıralandı.

Omicron varyantının en sık görülen semptomu açıklandı: Vakaların yüzde 90’ında tespit edildi - 9

Bu semptomları; nefes darlığı (yüzde 16), ishal (yüzde 11) ile tat veya koku kaybı (yüzde sekiz) izledi.

Omicron varyantının en sık görülen semptomu açıklandı: Vakaların yüzde 90’ında tespit edildi - 10

SAĞLIK HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER