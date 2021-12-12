Omicron varyantının en sık görülen semptomu açıklandı: Vakaların yüzde 90’ında tespit edildi

Aşılı kişilerde ve daha önce Covid-19 enfeksiyonu geçirenlerde semptomların aşılanmamış kişilere göre daha hafif olması bekleniyor. Bu raporda açıklanan vakaların özellikleri de genellenemeyebilir. Çünkü vaka bulguları bireysel özelliklerle ilişkilendirilebilir ” açıklamasını yaptı.