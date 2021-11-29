Omicron varyantının semptomları açıklandı: B.1.1.529 hakkında bilinmesi gereken her şey

Corona virüsün Omicron varyantına ilişkin ilk kez uyan Güney Afrikalı doktor, tehlikeli varyantının semptomlarını açıkladı. Dr. Angelique Coetzee, semptomlarının sağlıklı hastalarda "sıra dışı ama hafif" olduğunu söyledi. Ancak, B.1.1.529 olarak da bilinen varyantn yaşlılarda ve aşılanmamış kişilerde ciddi problemlere neden olabileceği konusunda uyardı.

Haberler - ntv.com.tr 29.11.2021 - 11:35

Omicron varyantının semptomları açıklandı: B.1.1.529 hakkında bilinmesi gereken her şey - 1

DÜNYAYI İLK KEZ UYARMIŞTI

Güney Afrika Tabipler Birliği  (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Pretoria'daki özel muayenehanesindeki Covid-19 hastalarında  garip semptomlar görülmesinden sonra yeni varyant hakkında tüm dünyayı uyardı. 

Omicron varyantının semptomları açıklandı: B.1.1.529 hakkında bilinmesi gereken her şey - 2

Ardından aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülke Güney Afrika’ya seyahat yasağı getirirken Dünya Örgütü (DSÖ), Omicron veya B.1.1.529 olarak adlandırılan yeni varyantı endişe verici olarak tanımladı. 

Omicron varyantının semptomları açıklandı: B.1.1.529 hakkında bilinmesi gereken her şey - 3

The Telegraph'a konuşan Coetzee,yeni varyantın belirtilerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu:

Omicron varyantının semptomları açıklandı: B.1.1.529 hakkında bilinmesi gereken her şey - 4

Coetzee,  "Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti" dedi.

Omicron varyantının semptomları açıklandı: B.1.1.529 hakkında bilinmesi gereken her şey - 5

HASTALARIN ÇOĞUNLUĞU GENÇ ERKEKLERDEN OLUŞUYOR

Şimdiye kadar, testi pozitif çıkan ve çoğunlukla genç erkekler olmak üzere yeni varyantın semptomlarını gösteren 20’yi aşkın hastası olduğunu belirten Coetzee, hastaların yaklaşık yarısının aşısız olduğunu söyledi.

Omicron varyantının semptomları açıklandı: B.1.1.529 hakkında bilinmesi gereken her şey - 6

TAT VE KOKU DUYUSU KAYBI VAR MI?

Bununla birlikte  enfekte olanlardan hiçbiri koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini aktardı.

Omicron varyantının semptomları açıklandı: B.1.1.529 hakkında bilinmesi gereken her şey - 7

Coetzee, "Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk hissediliyor. Şimdiye kadar enfekte olanların tat ve koku kaybı yaşamadıklarını tespit ettik. Bazılarının hafif öksürük, bazılarının hiçbir semptomu yoktu. Enfekte olanlardan bazıları şu anda evde tedavi ediliyor” diye konuştu.

Omicron varyantının semptomları açıklandı: B.1.1.529 hakkında bilinmesi gereken her şey - 8

Diğer taraftan, Coetzee, 6 yaşındaki bir kızı içeren “çok ilginç bir vakayı” anlattı.

Omicron varyantının semptomları açıklandı: B.1.1.529 hakkında bilinmesi gereken her şey - 9

Doktor, “Ateşi vardı ve nabzı çok yüksekti. Onu kabul etmeli miyim diye merak ettim. Ama iki gün sonra takip ettiğimde çok daha iyiydi” dedi.

Omicron varyantının semptomları açıklandı: B.1.1.529 hakkında bilinmesi gereken her şey - 10

Ancak Coetzee, diyabet veya kalp hastalığı gibi önceden sağlık problemleri olan yaşlı veya aşılanmamış hastaların Omicron tarafından çok daha fazla etkilenebileceğinden endişe duyduğunu dile getirdi:

Omicron varyantının semptomları açıklandı: B.1.1.529 hakkında bilinmesi gereken her şey - 11

"Şu anda endişelenmemiz gereken şey, daha yaşlı, aşılanmamış insanlara yeni varyant bulaştığında çok ciddi vakalar göreceğimizdir” değerlendirmesinde bulundu. 

Omicron varyantının semptomları açıklandı: B.1.1.529 hakkında bilinmesi gereken her şey - 12

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