Omicron varyantının semptomları nelerdir? Geceleri rahatsızlık veren yeni belirti açıklandı

Türkiye de dahil olmak üzere en az 100 ülkede tespit edilen corona virüsün Omicron varyantının vakaları küresel olarak artıyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma, Omicron'un; öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi bilinen semptomlarının arasına yenisini ekledi. Araştırmacılar, halk sağlığı yetklilerinden Omcron varyantı semptomlarının güncellenmesini istedi.

İşte Omicron varyantının güncel tüm semptomları...

Haberler - ntv.com.tr 26.12.2021 - 11:19

Omicron varyantının semptomları nelerdir? Geceleri rahatsızlık veren yeni belirti açıklandı - 1

İngiltere’da yapılan yeni bir çalışma, corona virüsün Omicron varyantının soğuk algınlığı semptomlarına sahip olduğunu ve parainfluenza virüsüne  benzediğini gösterdi.

Omicron varyantının semptomları nelerdir? Geceleri rahatsızlık veren yeni belirti açıklandı - 2

Bununla birlikte, şimdiye kadar Omicron’un, corona virüsün önceki versiyonlarına kıyasla az şiddetli semptomlara neden olduğu düşünüldü. Ancak, çalışma, Omicron varyantının neden olduğu yeni bir Covid-19 semptomu ortaya çıkardı: şiddetli gece terlemeleri.

Omicron varyantının semptomları nelerdir? Geceleri rahatsızlık veren yeni belirti açıklandı - 3

Omicron varyantı, dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, İngiltere’deki bilim insanları, semptomların soğuk algınlığı semptomları ile eşleştiğini açıkladı. Ayrıca İngiliz hükümetini Covid-19 hastalığına ilişkin halk sağlığı politikası kapsamında daha fazla sayıda semptom eklemeye çağırdılar.

Omicron varyantının semptomları nelerdir? Geceleri rahatsızlık veren yeni belirti açıklandı - 4

İŞTE EN YAYGIN SEMPTOMLAR

Diğer taraftan, bildirilen en yaygın semptomlar arasında gece terlemelerinin yanı sıra burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, hapşırma ve boğaz ağrısı da bildirildi.

Omicron varyantının semptomları nelerdir? Geceleri rahatsızlık veren yeni belirti açıklandı - 5

IncellDx adlı bilim şirketinin yaptığı çalışma kapsamında, semptom bildirim uygulaması ZOE kullanılarak,  Londra'daki teyit edilmiş Omicron vakaları analiz edildi. Ayrıca, kullanıcıların sadece yarısı klasik üç semptom (ateş, öksürük veya koku veya tat kaybı) bildirdi.

Omicron varyantının semptomları nelerdir? Geceleri rahatsızlık veren yeni belirti açıklandı - 6

Bilimsel danışmanlardan oluşan bir komite de geçen Perşembe günü bu analizi destekledi ve koku veya tat kaybının daha az bildirildiğini söyledi.

Omicron varyantının semptomları nelerdir? Geceleri rahatsızlık veren yeni belirti açıklandı - 7

Araştırmaya öncülük eden Dr Bruce Patterson, önceki varyantlara kıyasla Omicron’da çok fazla tat ve koku kaybı görülmediğini belirterek, diğer corona virüs varyantlarında olduğu gibi, Omicron'dan etkilenen hastalarda da yorgunluğun mevcut olduğunu ekledi.

Omicron varyantının semptomları nelerdir? Geceleri rahatsızlık veren yeni belirti açıklandı - 8

Öte yandan, Dr. Patterson, Omicron'un parainfluenza adı verilen bir soğuk algınlığı virüsüne benzediğini söyledi.

Omicron varyantının semptomları nelerdir? Geceleri rahatsızlık veren yeni belirti açıklandı - 9

100'DEN FAZLA ÜLKEDE TESPİT EDİLDİ

Omicron, 24 Kasım'da Güney Afrika'daki örneklerde tespit edildi. O zamandan beri aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 100'den fazla ülkede doğrulandı.

Omicron varyantının semptomları nelerdir? Geceleri rahatsızlık veren yeni belirti açıklandı - 10

Aynı zamanda yeni varyantın aşılara ve ilaçlara daha dirençli hale gelmesine neden olan başak proteininde 37 mutasyona sahip.

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