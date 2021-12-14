Omicron'a ilişkin geniş kapsamlı ilk araştırma: Pfizer/BioNTech'in koruyuculuğu yüzde 33'te kaldı

Ancak, çocuklarda mutlak insidansın* çok düşük olmasına rağmen, dördüncü dalga sırasında, birinci dalgaya göre komplikasyonlarla birlikte hastaneye yatırılma riskinin yüzde 20 daha yüksek olduğu görüldü.

*İnsidans: İnsidans, insidans hızı veya insidans oranı, belirli bir nüfusta belirli bir zaman dilimi içerisinde belirli bir hastalık veya hastalıkların sayısını ifade etmek için kullanılan terim.