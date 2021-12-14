Omicron'a ilişkin geniş kapsamlı ilk araştırma: Pfizer/BioNTech'in koruyuculuğu yüzde 33'te kaldı

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 14.12.2021 - 12:52 | Son Güncelleme : 14.12.2021 - 13:05
Güney Afrika'nın en büyük özel sağlık sigortası yöneticisi Discovery Health, aşıların Omicron varyantına karşı etkisine dair, gerçek dünya verileriyle yapılan şimdiye kadarki en geniş kapsamlı araştırmayı gerçekleştirdi.
Çalışma, yaklaşık 78 bini Omicron’a atfedilen, 15 Kasım - 7 Aralık tarihleri arasında 211 binden fazla pozitif Covid-19 test sonucuna dayanıyor.
Bununla birlikte, 78 bin test sonucunun tamamının doğrulanmış Omicron vakaları olmadığı belirtildi. Araştırmacılar, bu durumun, aşılamanın Dünya Sağlık Örgütü tarafından "endişe verici" olarak etiketlenen varyant hakkında kesin bulgular çıkaramadığı anlamına geldiğini söyledi.
Ayrıca, Güney Afrikalı bilim insanları, şimdiye kadar yaklaşık 550 Omicron dizisini doğruladı. Ülkedeki varyantın vakaları, Delta varyantı vakalarını geçerken Kasım ayındaki dizilerin yüzde 78'ini oluşturdu.
Diğer taraftan, Güney Afrika geçen ayın sonlarında dünyayı Omicron'a karşı uyardı ve bunun küresel enfeksiyonlarda başka bir artışa neden olabileceğine dair küresel alarmı tetikledi. Ardından aralarında Türkiye’nin de yer aldığı pek çok ülke Güney Afrika'ya seyahat kısıtlamaları getirdi. Güney Afrika'nın günlük enfeksiyonları ise son günlerde yaklaşık 20 bine yükseldi.
Discovery Health’in, klinik araştırma ekipleri tarafından yapılan analizlere ve Güney Afrika'nın Tıbbi Araştırma Konseyi (SAMRC) ile işbirliğine dayalı olarak yapılan gerçek dünya çalışması, iki doz Pfizer-BioNTech aşısının vakalardaki son artış sırasında hastaneye yatışlara karşı yüzde 70 koruma sağladığını hesapladı. İki doz aşı semptomatik enfeksiyona karşı ise yüzde 33 oranında korudu.
Güney Afrika, şimdiye kadar nüfusunun yüzde 25,8’ini tam olarak aşıladı. Ülke genelinde 20 milyondan fazlası Pfizer/BioNTech olmak üzere yaklaşık 27 milyon doz aşı dağıtıldı. Ülke aşılama çalışmasındaa Pfizer-BioNTech ve Johnson & Johnson aşılarını kullanıyor.
Öte yandan çalışmada, ülkede şu anda devam eden dördüncü dalgada, önceki dalgalara göre daha yüksek bir yeniden enfeksiyon riski olduğu ve Covid-19 teşhisi konan yetişkinler arasında hastaneye yatış riskinin, geçen yılın başlarında ülkenin ilk dalgasından yüzde 29 daha düşük olduğu sonucuna varıldı.
Ancak, çocuklarda mutlak insidansın* çok düşük olmasına rağmen, dördüncü dalga sırasında, birinci dalgaya göre komplikasyonlarla birlikte hastaneye yatırılma riskinin yüzde 20 daha yüksek olduğu görüldü.
*İnsidans: İnsidans, insidans hızı veya insidans oranı, belirli bir nüfusta belirli bir zaman dilimi içerisinde belirli bir hastalık veya hastalıkların sayısını ifade etmek için kullanılan terim.
Son olarak Discovery Health, çalışmanın bulgularının ön hazırlık olarak değerlendirilmesi gerektiği konusunda uyardı. SAMRC başkanı Glenda Gray ise Pfizer-BioNTech aşısının ciddi hastalıklara ve hastaneye yatışlara karşı iyi koruma sağlamasının önemli olduğunu aktardı.