Omicron'a ilişkin geniş kapsamlı ilk araştırma: Pfizer/BioNTech'in koruyuculuğu yüzde 33'te kaldı

Corona virüsün endişe veren varyantı Omicron’un ortaya çıktığı Güney Afrika’da, gerçek dünya verilerine dayanan ilk geniş kapsamlı aşı araştırmasının sonuçları yayımlandı. 200 bini aşkın kişinin verilerinin incelendiği sonuçlarda, iki doz Pfizer/BioNTech aşısının Omicron varyantının neden olduğu ciddi hastalığa karşı yüzde 70, semptomatik hastalığa karşı yüzde 33 oranında koruma sağladığı görüldü.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 14.12.2021 - 12:52 | Son Güncelleme : 14.12.2021 - 13:05

Omicron'a ilişkin geniş kapsamlı ilk araştırma: Pfizer/BioNTech'in koruyuculuğu yüzde 33'te kaldı - 1

'nın en büyük özel sağlık sigortası yöneticisi Discovery Health, aşıların Omicron varyantına karşı etkisine dair, gerçek dünya verileriyle yapılan şimdiye kadarki en geniş kapsamlı araştırmayı gerçekleştirdi.  

Omicron'a ilişkin geniş kapsamlı ilk araştırma: Pfizer/BioNTech'in koruyuculuğu yüzde 33'te kaldı - 2

211 BİN TEST SONUCU İNCELENDİ

Çalışma, yaklaşık 78 bini Omicron’a atfedilen, 15 Kasım - 7 Aralık tarihleri ​​arasında 211 binden fazla pozitif Covid-19  test sonucuna dayanıyor.

Omicron'a ilişkin geniş kapsamlı ilk araştırma: Pfizer/BioNTech'in koruyuculuğu yüzde 33'te kaldı - 3

Bununla birlikte, 78 bin test sonucunun tamamının  doğrulanmış Omicron vakaları olmadığı belirtildi. Araştırmacılar, bu durumun, aşılamanın Dünya Örgütü tarafından "endişe verici" olarak etiketlenen varyant hakkında kesin bulgular çıkaramadığı anlamına geldiğini söyledi. 

Omicron'a ilişkin geniş kapsamlı ilk araştırma: Pfizer/BioNTech'in koruyuculuğu yüzde 33'te kaldı - 4

Ayrıca, Güney Afrikalı bilim insanları, şimdiye kadar yaklaşık 550 Omicron dizisini doğruladı. Ülkedeki varyantın vakaları, Delta varyantı vakalarını geçerken Kasım ayındaki dizilerin yüzde 78'ini oluşturdu.

Omicron'a ilişkin geniş kapsamlı ilk araştırma: Pfizer/BioNTech'in koruyuculuğu yüzde 33'te kaldı - 5

GÜNLÜK ENFEKSİYONLAR 20 BİNE YÜKSELDİ

Diğer taraftan, Güney Afrika geçen ayın sonlarında dünyayı Omicron'a karşı uyardı ve bunun küresel enfeksiyonlarda başka bir artışa neden olabileceğine dair küresel alarmı tetikledi. Ardından aralarında Türkiye’nin de yer aldığı pek çok ülke Güney Afrika'ya seyahat kısıtlamaları getirdi. Güney Afrika'nın günlük enfeksiyonları ise son günlerde yaklaşık 20 bine yükseldi.

Omicron'a ilişkin geniş kapsamlı ilk araştırma: Pfizer/BioNTech'in koruyuculuğu yüzde 33'te kaldı - 6

SEMPTOMATİK ENFEKSİYONA KARŞI KORUMA YÜZDE 33'TE KALDI

Discovery Health’in, klinik araştırma ekipleri tarafından yapılan analizlere ve Güney Afrika'nın Tıbbi Araştırma Konseyi (SAMRC) ile işbirliğine dayalı olarak yapılan gerçek dünya çalışması, iki doz Pfizer-BioNTech aşısının vakalardaki son artış sırasında hastaneye yatışlara karşı yüzde 70 koruma sağladığını hesapladı. İki doz aşı semptomatik enfeksiyona karşı ise yüzde 33 oranında korudu.

Omicron'a ilişkin geniş kapsamlı ilk araştırma: Pfizer/BioNTech'in koruyuculuğu yüzde 33'te kaldı - 7

ÜLKENİN YAKLAŞIK YÜZDE 25'İ TAM OLARAK AŞILANDI

Güney Afrika, şimdiye kadar nüfusunun yüzde 25,8’ini tam olarak aşıladı. Ülke genelinde 20 milyondan fazlası  Pfizer/BioNTech olmak üzere yaklaşık 27 milyon doz aşı dağıtıldı. Ülke aşılama çalışmasındaa Pfizer-BioNTech ve Johnson & Johnson aşılarını kullanıyor.

Omicron'a ilişkin geniş kapsamlı ilk araştırma: Pfizer/BioNTech'in koruyuculuğu yüzde 33'te kaldı - 8

HASTANEYE YATIŞ RİSKİ YETİŞKİNLERDE DÜŞÜK, ÇOCUKLARDA YÜKSEK

Öte yandan çalışmada, ülkede şu anda devam eden dördüncü dalgada, önceki dalgalara göre daha yüksek bir yeniden enfeksiyon riski olduğu ve Covid-19 teşhisi konan yetişkinler arasında hastaneye yatış riskinin, geçen yılın başlarında ülkenin ilk dalgasından yüzde 29 daha düşük olduğu sonucuna varıldı.

Omicron'a ilişkin geniş kapsamlı ilk araştırma: Pfizer/BioNTech'in koruyuculuğu yüzde 33'te kaldı - 9

Ancak, çocuklarda mutlak insidansın* çok düşük olmasına rağmen, dördüncü dalga sırasında, birinci dalgaya göre komplikasyonlarla birlikte hastaneye yatırılma riskinin yüzde 20 daha yüksek olduğu görüldü.

*İnsidans: İnsidans, insidans hızı veya insidans oranı, belirli bir nüfusta belirli bir zaman dilimi içerisinde belirli bir hastalık veya hastalıkların sayısını ifade etmek için kullanılan terim. 

Omicron'a ilişkin geniş kapsamlı ilk araştırma: Pfizer/BioNTech'in koruyuculuğu yüzde 33'te kaldı - 10

Son olarak Discovery Health, çalışmanın bulgularının ön hazırlık olarak değerlendirilmesi gerektiği konusunda uyardı. SAMRC başkanı Glenda Gray ise Pfizer-BioNTech aşısının ciddi hastalıklara ve hastaneye yatışlara karşı iyi koruma sağlamasının önemli olduğunu aktardı.

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