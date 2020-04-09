Osman Müftüoğlu yazdı: Son rakamlar ümit veriyor

FIRTINA NE ZAMAN VE NEDEN PATLIYOR?
Bedenimizin savunma amacıyla ürettiği virüs düşmanı stokinlerin miktarı yoğun ve sert virüs saldırıları ve aşırı hücresel yıkım nedeniyle kontrol dışı bir iltihabi yanıta dönüştüğünde işler karışıyor.
Böyle durumlarda aniden ve adeta bir çığ gibi artan stokin üretimi, fayda yerine zarar vermeye başlıyor. Elimizdeki bu aşırı ‘silah yükü’, adeta ‘zararlı doğan düşmanlar’ gibi davranmaya başlıyor.
Özellikle koronavirüs saldırılarıyla iltihaplanıp hasara uğrayan akciğer dokusunda hızla büyüyen yangın (inflamasyon), yani iltihabi yanıt ve neticeleri ortalığı, adeta kim vurduya gidebileceğiniz bir savaş yerine çeviriyor. Ama bu savaş stokin fırtınasına dönüşürse bir dış savaş olmaktan çıkıp iç savaş haline geliyor. Yani sizin savaşçılarınız size saldırmaya, sizin silahlarınız sizi vurmaya başlıyor.
İşte Japon patentli, Çin kaynaklı Favipiravir isimli ilacın marifetlerinden biri de bu fırtınaya ‘dur’ diyebilmesidir.Sağlık
Bakanlığı çok doğru bir kararla erken davranıp bu ilacı yeterli miktarda stoklayıp en doğru işlerden birini yaptı. Bu nedenle de alkışı hak ediyor.