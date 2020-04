Osman Müftüoğlu yazdı: Son rakamlar ümit veriyor

ERKEKLERİ SIKINTIYA SOKAN 7 SORUN * Sigara içme oranları kadınlardan daha yüksek. Sigara kullanmak riski 14 kat arttırabiliyor. * Şeker hastalığı, hipertansiyon, KOAH vb kronik hastalıkların sıklığı erkeklerde aynı yaş grubundaki kadınlardan daha fazla. * Erkeklerde kilo sorunu daha yaygın bir problem. * Bu yaş grubundaki erkeklerin stres yönetimi becerileri de bir hayli sorunlu. * Uyku bozukluklarının en yaygın görüldüğü grubu da bu yaş grubu erkekler oluşturuyor. (Not: Uyku bozukluğu ve stres çok önemli riskler) * Erkeklerde beslenme bozukluğu ve alkol kullanma yanlışlığı da daha yaygın. * Erkeklerde genel bağışıklık gücü kadınlara oranla daha düşük. Bağışıklığa güç veren genetik kodlar Y değil X kromozomunda. Kadınların XX, erkeklerin ise XY kromozon konfigürasyonları olduğunu hatırlayalım.

STOKİN FIRTINASI NEDEN ÇOK TEHLİKELİ? Bedenimiz muhteşem bir organizasyon. Bu organizasyonun en mühim üyelerinden biri ise ‘bağışıklık sistemi’. Sistemin lenfositler gibi hücresel, antikorlar ve stokinler gibi yapısal elemanları var. Müthiş komplike, olağanüstü organize bir savunma sistemi. Bu savunma sistemi de tıpkı bir ülkenin silahlı kuvvetleri gibi organize olarak görevini yapıyor. Bedeni savaşçı askerleri (mesela T Lenfositleri) ve silahları (salgısal ürünleri, mesela stokinleri) korumaya çalışıyor. Ne var ki bu savunma sisteminde de ‘sayı’ tek belirleyici değil, sayısal güç her şey anlamına gelmiyor. ‘Koordinasyon’ da en az sayı kadar önemli. Dahası, sayısal aşırılık bazen dezavantaj bile olabiliyor. İşte son günlerde sık duyduğunuz ‘stokin fırtınası’ adı verilen ve COVID-19 enfeksiyonunda maalesef ölümcül sonuçları olabilen problemin de püf noktası burada.

1) Son üç günlük rakamlar salgının bize beklenenden daha hızlı, daha yüksek bir trend göstermediğini anlatıyor olabilir. Hasta sayısı, kaybedilen olgu sayısı, yoğun bakıma alınan yeni vaka sayıları da bu bilgiyi teyit ediyor.



2) Problemin her an ve her noktada hâlâ ve daha en az 4-6 hafta ciddi bir tehdit olarak algılanması gerektiğinin, tedbirlerin daha da sıkılaştırılarak sürdürülmesi ihtiyacının altını çiziyor.



3) Özellikle İstanbul, Kocaeli, İzmir, Ankara özelinde çok daha dikkat gerektiren bir zaman dilimi içerisinde olduğumuzu da net ve açık olarak gösteriyor.