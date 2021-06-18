Oxford Üniversitesi: Önceki Covid-19 enfeksiyonu, corona virüse karşı uzun süreli koruma sağlamıyor

COVİD-19 ENFEKSİYONUNDAN SONRA BAĞIŞIKLIK, KİŞİDEN KİŞİYE GÖRE ÇOK FAZLA DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

Oxford Üniversitesi’nde hepatoloji ve deneysel tıp profesörü olan Eleanor Barnes, "Enfeksiyondan sonraki bağışıklık tepkisi 6 ayın ardından hala tespit edilebilir durumda. Ancak, insanlar arasında oldukça değişken. Doğal bağışıklık, aşıyla elde edilenden çok da riskli. Aşı yaptırırsanız gerçekten sağlam bir yanıt alırsınız, ancak doğal enfeksiyondan sonraki bağışıklık düzeylerinde kişiden kişiye çok fazla farklılık var" dedi.