Oxford Üniversitesi: Önceki Covid-19 enfeksiyonu, corona virüse karşı uzun süreli koruma sağlamıyor

Tarihin en büyük aşılama kampanyasında şimdiye kadar Türkiye’nin de dahil olduğu 180 ülkede 2,51 milyar doz corona virüs aşısı uygulandı. Oxford Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışma ise corona virüse karşı aşılanmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Bilim insanları, özellikle corona virüsün yeni mutasyonları söz konusu olduğunda önceki Covid-19 enfeksiyonun uzun vadede hastalığa karşı koruma sağlamadığını keşfetti. Doğal bağışıklık seviyesinin kişiden kişiye büyük bir değişkenlik gösterdiğini belirten uzmanlar, 6 ayın ardından asemptomatik vakaların yüzde 90’ında, semptomatik vakaların ise dörtte birinde koruyucu bağışıklık seviyesi saptayamadı.

ntv.com.tr 18.06.2021 - 14:50 | Son Güncelleme : 18.06.2021 - 15:04

Oxford Üniversitesi: Önceki Covid-19 enfeksiyonu, corona virüse karşı uzun süreli koruma sağlamıyor - 1

COVİD-19 ENFEKSİYONUNDAN SONRA BAĞIŞIKLIK, KİŞİDEN KİŞİYE GÖRE ÇOK FAZLA DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

Oxford Üniversitesi’nde hepatoloji ve deneysel tıp profesörü olan Eleanor Barnes, "Enfeksiyondan sonraki bağışıklık tepkisi 6 ayın ardından hala tespit edilebilir durumda. Ancak, insanlar arasında oldukça değişken. Doğal bağışıklık, aşıyla elde edilenden çok da riskli. Aşı yaptırırsanız gerçekten sağlam bir yanıt alırsınız, ancak doğal enfeksiyondan sonraki bağışıklık düzeylerinde kişiden kişiye çok fazla farklılık var" dedi.

Oxford Üniversitesi: Önceki Covid-19 enfeksiyonu, corona virüse karşı uzun süreli koruma sağlamıyor - 2

"DAHA ÖNCE VİRÜS BULAŞIP BULAŞILMADIĞINA BAKILMAKSIZIN HERKES AŞILANMALI"

İngiltere Corona Virüs İmmünoloji Konsorsiyumu ile yürütülen çalışmadaki bilim insanları, bulguların, daha önce virüs bulaşmış olup olmadığına bakılmaksızın herkesin aşı olmasının önemini pekiştirdiğini söyledi.

Oxford Üniversitesi: Önceki Covid-19 enfeksiyonu, corona virüse karşı uzun süreli koruma sağlamıyor - 3

FARKLI BAĞIŞIKLIK TÜRLERİ İNCELENDİ

Bununla birlikte araştırmacılar, yapılan çalışma kapsamında geçen yıl Nisan ve Haziran ayları arasında semptomları olan veya olmayan Covid'li 78 sağlık çalışanından alınan kan örneklerini analiz etti. 

Oxford Üniversitesi: Önceki Covid-19 enfeksiyonu, corona virüse karşı uzun süreli koruma sağlamıyor - 4

Kan örnekleri, bağışıklık tepkisini ölçmek için altı ay boyunca düzenli olarak kontrol edildi. Bilim insanları, virüsü hedef alan farklı antikor türlerini, antikor yapan ve hastalığın hafızasını koruyan B hücrelerini ve enfekte hücreleri öldürerek hastalığın şiddetini azaltan T hücrelerini inceledi.

Oxford Üniversitesi: Önceki Covid-19 enfeksiyonu, corona virüse karşı uzun süreli koruma sağlamıyor - 5

Ardından uzmanlar, bir kişinin erken bağışıklık tepkisinin ve enfeksiyonunun ciddiyetinin tahmin edilip edilemeyeceğini görmek için bir makine öğrenme sistemi kullandı. 

Oxford Üniversitesi: Önceki Covid-19 enfeksiyonu, corona virüse karşı uzun süreli koruma sağlamıyor - 6

ALINAN ÖRNEKLERİN HİÇBİRİNDE GÜNEY AFRİKA VARYANTINA KARŞI ANTİKOR BULUNAMADI

Çalışmanın yazarlarından Dr. Adriana Tomic, bir ayda zayıf bir bağışıklık tepkisi üreten insanların çoğunda, ilk olarak İngiltere’de ortaya çıkan alfa varyantını nötralize edebilen antikorlar olduğunu açıkladı. Ancak, hiçbirinde Güney Afrika'da görülen beta varyantına karşı nötralize edici antikorlar bulunamadı.

Oxford Üniversitesi: Önceki Covid-19 enfeksiyonu, corona virüse karşı uzun süreli koruma sağlamıyor - 7

"SEMPTOMATİK VAKALARIN 4'TE BİRİNDE, ASEMPTOMATİK VAKALARIN YÜZDE 90'INDA YETERİNCE BAĞIŞIKLIK YOK"

Bununla birlikte, semptomatik hastalık geliştiren sağlık çalışanlarının çoğu altı ay sonra ölçülebilir bir bağışıklık tepkisine sahipken, dörtte birinden fazlasında yoktu.

Oxford Üniversitesi: Önceki Covid-19 enfeksiyonu, corona virüse karşı uzun süreli koruma sağlamıyor - 8

Araştırmacılar, asemptomatik enfeksiyonları olanların yüzde 90'ından fazlasının altı ay sonra ölçülebilir bir bağışıklık tepkisine sahip olmadığını buldu. 

Oxford Üniversitesi: Önceki Covid-19 enfeksiyonu, corona virüse karşı uzun süreli koruma sağlamıyor - 9

"SONUÇLAR DOĞAL BAĞIŞIKLIĞIN UZUN BİR SÜRE KORUYUCU OLMADIĞINI KANITLIYOR"

Barnes, "Çalışamızın bulgular, önceki Covid-19 enfeksiyonun uzun vadede, özellikle de endişe verici varyantlara karşı koruma sağlamadığını gösteriyor. İnsanlar uzun vadede hastalıktan korunmak için aşı olmalı” açıklamasını yaptı. 

Oxford Üniversitesi: Önceki Covid-19 enfeksiyonu, corona virüse karşı uzun süreli koruma sağlamıyor - 10

STANDART DOZLARDA UYGULANAN AŞI HERKES İÇİN DAHA GÜVENLİ

Öte yandan, doğal enfeksiyon tarafından tetiklenen bağışıklıktaki geniş değişkenlik, kısmen insanların hayatlarını sürdürürken maruz kalabilecekleri farklı corona virüs mutasyonlarını da net bir şekilde ortaya koydu. Araştırmacılar, insanlara standart bir doz verildiği için aşıyla oluşan bağışıklığın çok daha güvenli olduğunu belirtti.

Oxford Üniversitesi: Önceki Covid-19 enfeksiyonu, corona virüse karşı uzun süreli koruma sağlamıyor - 11
Oxford Üniversitesi: Önceki Covid-19 enfeksiyonu, corona virüse karşı uzun süreli koruma sağlamıyor - 12

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