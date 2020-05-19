Oxford Üniversitesi’nin corona virüs aşısı maymunlar üzerinde sadece 2 ay koruma sağladı

KORUMA YAKLAŞIK İKİ AY SÜRDÜ

Ancak, eski bir Harvard Üniversitesi profesörü olan Dr. William Haseltine, bugün yaptığı açıklamada bağışıklığın yaklaşık iki ay sürdüğünü ve aşı alan maymunların, denemede aşılanmamış üç maymunla aynı miktarda virüs taşııdğını açıkladı. Bununla birlikte, insan testlerinin geçen ay başladığı aşıya ilişkin, virüse karşı kısmi bağışıklık sunduğu ve akciğerlere inerek ölümcül hale gelmesini kısmen engelleyebildiği belirtildi.