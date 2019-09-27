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Pembe Top, Bensu Soral’ın elinden havalanacak

Bensu Soral, Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle 4 Ekim’de Anadolu Efes-FC Barcelona arasında gerçekleşecek EuroLeague maçının hava atışını, pembe topla yapacak. Pembe Top Meme kanserine dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak için daha önce Özge Özpirinçci, Elçin Sangu, Sinem Kobal, Bergüzar Korel ve Beren Saat'in elinden havalanmıştı

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