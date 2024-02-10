Pemfigus hastalığı nedir, neden olur? Pemfigus hastalığının belirtileri nelerdir?
Pemfigus hastalığı, sosyal medyada birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Deride ortaya çıkan sıvı dolu kabarcıklarla cildi deforme eden bu hastalığın nedenleri merak ediliyor. Peki, pemfigus hastalığı nedir, neden olur? Pemfigus hastalığının belirtileri nelerdir?
Pemfigus hastalığının, Erzurum'da yaşayan İbrahim Akan'da görülmesiyle birlikte merak edilmeye başladı. Nadir bir otoimmün hastalık olan pemfigus, genellikle Brezilya yağmur ormanlarında yaşayanlarda daha yaygın olarak görülmektedir. Peki, pemfigus hastalığı nedir, neden olur? Pemfigus hastalığının belirtileri nelerdir?