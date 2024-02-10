Pemfigus hastalığı nedir, neden olur? Pemfigus hastalığının belirtileri nelerdir?

Pemfigus hastalığı, sosyal medyada birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Deride ortaya çıkan sıvı dolu kabarcıklarla cildi deforme eden bu hastalığın nedenleri merak ediliyor. Peki, pemfigus hastalığı nedir, neden olur? Pemfigus hastalığının belirtileri nelerdir?

Pemfigus hastalığı nedir, neden olur? Pemfigus hastalığının belirtileri nelerdir? - 1

Pemfigus hastalığının, Erzurum'da yaşayan İbrahim Akan'da görülmesiyle birlikte merak edilmeye başladı. Nadir bir otoimmün hastalık olan pemfigus, genellikle Brezilya yağmur ormanlarında yaşayanlarda daha yaygın olarak görülmektedir. Peki, pemfigus hastalığı nedir, neden olur? Pemfigus hastalığının belirtileri nelerdir?

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Pemfigus hastalığı nedir, neden olur? Pemfigus hastalığının belirtileri nelerdir? - 2

PEMFİGUS HASTALIĞI NEDİR?

Pemfigus, başta deri ve mukoza olmak üzere ağız içi, burun ve boğazda da ortaya çıkıp şişlik ve bül adı verilen içi sıvı dolu kabarcıklarla karakterize olan, hücresel yıkımlara yol açan ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden nadir bir otoimmün hastalıktır.

Derinin dış kısmı olarak bilinen epidermisi kolaylıkla etkileyebilen pemfigus hastalığı, kolayca yırtılabilen lezyonlara ve kabarcıklara neden olur.

Hemen her yaş ve cinsiyette görülebilme riski bulunan pemfigus, genellikle orta yaşlı ve yaşlı kişilerde daha yaygın görülür. Kronik bir şekilde uzun süre görülebilen bir hastalık olan pemfigusun bazı türleri tedavi edilmezse hayati bir tablo ortaya çıkabilir ancak hastalık çoğunlukla ilaç tedavisiyle kontrol altına alınır.

Pemfigus hastalığı nedir, neden olur? Pemfigus hastalığının belirtileri nelerdir? - 3

PEMFİGUS NEDEN OLUR?

Pemfigus hastalığı, bağışıklık sisteminin kendi derisini yabancı olarak algılaması sonucu bül olarak adlandırılan içi sıvı dolu kabarcıklar ortaya çıkarması sonucunda meydana gelir. İçi sıvı dolu kabarcıklar derinin dış kısmı olan epidermis’te ve mukus zarlarında ortaya çıkar.

Bağışıklık sistemi vücuttaki mikroplara saldırmak yerine yanlışlıkla deriyi yabancı olarak algılayıp cilde saldırır. Yaşanan bu durum da cilde zarar verir ve içi sıvı dolu kabarcıkların ortaya çıkmasına yol açar.

Pemfigus hastalığı nedir, neden olur? Pemfigus hastalığının belirtileri nelerdir? - 4

PEMFİGUS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Pemfigus, cilt ve mukus zarları, ağız içi, burun, boğaz, göz, koltukaltı ve genital bölgelerde meydana gelen bül adı verilen içi sıvı dolu kabarcık belirtisiyle ortaya çıkar. Bu kabarcıklar kırılgandır ve patlama eğilimi göstererek kabuklu ve ağrılı yaralara yol açar. Ayrıca pemfigus hastalığı yüksek ateş ve halsizlik belirtisi de gösterebilir.

Pemfigus belirtileri genel olarak şunları içerir:

  • Ciltte içi sıvı dolu kabarcıklar
  • Kabarcıkların patlamasıyla oluşan kabuklu ve ağrılı yaralar
  • Ciltte meydana gelen kabuklu döküntüler
  • Deride pembemsi kızarıklıklar
  • Bazı yaralarda kanamalar
  • Ciltte kaşıntı
  • Ateş
  • Halsizlik
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