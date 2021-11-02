Pfizer/BioNTech aşısı olanlara neden corona virüs bulaşıyor? Bilim insanları yanıtladı

ANTİKOR SEVİYELERİNİN DÜŞÜK OLDUĞU BULUNDU

Diğer taraftan çalışmanın yazarları, çığır açan 39 vakadan 22'sinin Covid-19 teşhisinden önce antikor testi yaptırdığını söyledi.

Bulgular, aşı olmasına rağmen Covid-19’a yakalananların kan dolaşımında dolaşan antikor düzeylerinin sürekli olarak daha düşük olduğunu gösterdi.

Yüksek düzeyde antikora sahip olanlar ise daha fazla koruma ve daha düşük enfeksiyon oranı ile ilişkilendirildi.