Pfizer/BioNTech aşısı Omicron nedeniyle hastaneye yatışa karşı yüzde 70 koruma sağlıyor

Aralarında Türkiye'nin de dahil olduğu 100'ü aşkın ülkede tespit edilen Omicron vakaları tırmanya devam ederken, varyantın aşıların etkinliğini hangi oranda etkilediği bilim dünyasının en büyük tartışma konusu durumunda. Güney Afrika'da yapılan son çalışma iki doz Pfizer/BioNTech aşısının Omicron nedenilyle hastaneye yatışa karşı yüzde 70'i oranında koruma sağladığını gösterdi. Uzmanlar, üçüncü doz aşının bu oranı artıracağını vurguladı.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 31.12.2021 - 09:58

Pfizer/BioNTech aşısı Omicron nedeniyle hastaneye yatışa karşı yüzde 70 koruma sağlıyor - 1

'nın Gauteng eyaletinde yapılan yeni araştırma, Pfizer/BioNTech’in Covid-19 aşısının Omicron varyantına karşı ne kadar etkili olduğuna dair daha fazla veri sağladı.

Pfizer/BioNTech aşısı Omicron nedeniyle hastaneye yatışa karşı yüzde 70 koruma sağlıyor - 2

New England Medical Journal adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışma, Pfizer/BioNTech aşısının iki dozluk rejiminin Omicron’un Covid-19 varyantı ile hastaneye yatışa karşı yüzde 70 etkili olduğunu buldu.

Pfizer/BioNTech aşısı Omicron nedeniyle hastaneye yatışa karşı yüzde 70 koruma sağlıyor - 3

BİRÇOK ÜLKEDE BASKIN VARYANT HALİNE GELDİ

15 Kasım itibariyle, Omicron varyantı Güney Afrika'da yapılan Covid-19 testlerinin yüzde 75'inden fazlasında tespit edildi ve varyant hızla birçok ülkede baskın hale geldi.

Pfizer/BioNTech aşısı Omicron nedeniyle hastaneye yatışa karşı yüzde 70 koruma sağlıyor - 4

Bununla birlikte bilim insanları, iki doz Pfizer/BioNTech aşısının Omicron varyantına karşı corona virüs nedeniyle hastaneye yatışları önlemede ne kadar etkili olduğunu değerlendirmek için Güney Afrika’nın sağlık kuruluşu Discovery Health'den alınan verileri kullanarak Delta varyantı teşhisi konan kişilerin verileri ile Omicron vakalarının verilerini karşılaştırdılar. 

Pfizer/BioNTech aşısı Omicron nedeniyle hastaneye yatışa karşı yüzde 70 koruma sağlıyor - 5

Çalışmanın verileri ayrıca ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) yönergelerine göre hasta başına Covid-19 risk faktörlerinin sayısını hesaplamak için PCR test sonuçlarını, tıbbi geçmişi, kronik hastalıkları ve vücut kitle indeksini içeriyordu.

Pfizer/BioNTech aşısı Omicron nedeniyle hastaneye yatışa karşı yüzde 70 koruma sağlıyor - 6

Araştırma kapsamında bilim insanları ülkede Omicron varyantının baskın olduğu 15 Kasım-7 Aralık ile Delta varyantının hakim olduğu 1 Eylül ile 30 Ekim arasındaki verileri karşılaştırdı

Pfizer/BioNTech aşısı Omicron nedeniyle hastaneye yatışa karşı yüzde 70 koruma sağlıyor - 7

. İkinci dozun 14 gün ardından, Delta varyantı ile ilgili 133 bin 437 PCR test sonucunu analiz edilirken, Omicron varyantına ilişkin  78 bin 173 PCR test sonucunu değerlendirdi. 

Pfizer/BioNTech aşısı Omicron nedeniyle hastaneye yatışa karşı yüzde 70 koruma sağlıyor - 8

Genel test pozitifliği sonuçları, Delta'nın baskın döneminde yüzde 6,4 iken, Omicron'un baskın döneminde yüzde 24,4 idi.

Pfizer/BioNTech aşısı Omicron nedeniyle hastaneye yatışa karşı yüzde 70 koruma sağlıyor - 9

Bununla birlikte, pozitif PCR test sonuçlarının yüzdesel hastaneye kabul oranı Delta’nın  baskın döneminde yüzde 10,8 iken Omicron’un baskın döneminde yüzde 2,2 idi.

Pfizer/BioNTech aşısı Omicron nedeniyle hastaneye yatışa karşı yüzde 70 koruma sağlıyor - 10

Omicron'un baskın olduğu dönemde, araştırmacılar, Covid-19 edeniyle hastaneye yatırılmaya karşı, Delta’nın baskın dönemindeki yüzde 93'e kıyasla yüzde 70'lik bir aşı etkinliği buldular.

Pfizer/BioNTech aşısı Omicron nedeniyle hastaneye yatışa karşı yüzde 70 koruma sağlıyor - 11

Sonuç olarak çalışmanın yazarları,  Omicron'un baskın olduğu dönemde Covid-19 nedeniyle hastaneye yatışlara karşı "düşük düzeyde de olsa Pfizer/BioNTech aşısının etkinliğinin korunduğunu" gördüklerini belirtti. Araştırmacılar, "Üçüncü aşı dozları, aşı etkinliğindeki bu azalmayı önleyebilir” diye yazdı.

Pfizer/BioNTech aşısı Omicron nedeniyle hastaneye yatışa karşı yüzde 70 koruma sağlıyor - 12

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