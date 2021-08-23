Pfizer, kanser ilacı geliştiricisi Trillium'u 2,26 milyar dolara satın alacak

PFIZER KANSER İLACI GELİŞTİREN ŞİRKETİ SATIN ALACAK Pfizer'dan yapılan açıklamada, şirketin Trillium'u satın almak için anlaşmaya vardığı bildirildi.

PFIZER HİSSELERE 2,26 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK Anlaşma kapsamında Pfizer'ın halihazırda kendisine ait olmayan hisseler için toplamda 2,26 milyar dolar ödeyeceği belirtilen açıklamada, bunun Trillium'un 60 günlük ağırlıklı fiyat ortalamasının yüzde 118 primlenmesi anlamına geldiği bildirildi.