Pfizer, kanser ilacı geliştiricisi Trillium'u 2,26 milyar dolara satın alacak

Pfizer'dan yapılan açıklamada, şirketin Trillium'u satın almak için anlaşmaya vardığı bildirildi.
KANADALI ŞİRKETLE ANLAŞMA TAMAMLANDI
Açıklamada, geçen yıl Trillium'dan 25 milyon dolarlık hisse satın alan Pfizer'ın, hisse başına 18,50 dolar nakit ödeyerek şirketi alacağı kaydedildi.
PFIZER HİSSELERE 2,26 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK
Anlaşma kapsamında Pfizer'ın halihazırda kendisine ait olmayan hisseler için toplamda 2,26 milyar dolar ödeyeceği belirtilen açıklamada, bunun Trillium'un 60 günlük ağırlıklı fiyat ortalamasının yüzde 118 primlenmesi anlamına geldiği bildirildi.
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