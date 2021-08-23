Pfizer, kanser ilacı geliştiricisi Trillium'u 2,26 milyar dolara satın alacak

ABD'li ilaç firması Pfizer, kansere karşı yenilikçi tedaviler üzerinde çalışan Kanadalı ilaç üreticisi Trillium Therapeutics şirketini 2,26 milyar dolara satın alacağını duyurdu.

Reuters 23.08.2021 - 17:11 | Son Güncelleme : 23.08.2021 - 17:12

Pfizer, kanser ilacı geliştiricisi Trillium'u 2,26 milyar dolara satın alacak - 1

PFIZER KANSER İLACI GELİŞTİREN ŞİRKETİ SATIN ALACAK 

Pfizer'dan yapılan açıklamada, şirketin Trillium'u satın almak için anlaşmaya vardığı bildirildi.
Pfizer, kanser ilacı geliştiricisi Trillium'u 2,26 milyar dolara satın alacak - 2

KANADALI ŞİRKETLE ANLAŞMA TAMAMLANDI

Açıklamada, geçen yıl Trillium'dan 25 milyon dolarlık hisse satın alan Pfizer'ın, hisse başına 18,50 dolar nakit ödeyerek şirketi alacağı kaydedildi.

Pfizer, kanser ilacı geliştiricisi Trillium'u 2,26 milyar dolara satın alacak - 3

PFIZER HİSSELERE 2,26 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK

Anlaşma kapsamında Pfizer'ın halihazırda kendisine ait olmayan hisseler için toplamda 2,26 milyar dolar ödeyeceği belirtilen açıklamada, bunun Trillium'un 60 günlük ağırlıklı fiyat ortalamasının yüzde 118 primlenmesi anlamına geldiği bildirildi.
Pfizer, kanser ilacı geliştiricisi Trillium'u 2,26 milyar dolara satın alacak - 4

TRILLIUM'UN PORTFÖYÜNDE KANSER ARAŞTIRMALARI BULUNUYOR

Açıklamada, Trillium'un portföyünde, hastaların bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tespit ve yok etme yeteneğini geliştirmek için tasarlanmış biyolojik ürünler bulunduğu aktarıldı.

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