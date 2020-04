Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Gelecek anlatılığı kadar karanlık ve korku dolu değil

CAN SIKICI 5 BİLGİ * Sosyal medya dedikoduları bitmek bilmiyor. Belirli sosyal medya araçları adeta birer virüs fabrikası gibi çalışıyor. * Gazete ve TV’lerde sözüm ona uzmanlar hâlâ ve nedense ısrarla cirit atıyor. Bu uzmanların verdikleri bilgilerin çoğu sadece yaptıkları gazete okumalarından, dinledikleri televizyon konuşmalarından ibaret. Üstelik uzmandan çok azman gibi davranıp sevgiyle sarmalanmış bilgi yerine, korkuyla paketlenmiş yanılgılar anlatıyorlar. * Medyamızın durumu da pek iç açıcı değil. Halka moral vermek yerine endişe ve korku yüklemek, her iki medyanın da ortak kabahati ve ayıbı olmaya devam ediyor. * Toplumun küçük de olsa bir bölümü, problemin ciddiyetinin hâlâ farkında değil. Korunma tedbirlerine ısrarla riayet etmeyenler var. * Stoklama yanlışımız ve ayıbımız hâlâ sürüyor. İhtiyaç olsa da olmasa da herkes bir şeyleri stoklama peşinde.

KARARI SİZ VERECEKSİNİZ Mesele şudur: Herkes kendi paçasını mı kurtaracak, her koyun kendi bacağından mı asılacak, her birey kendi başının çaresine mi bakacak, yoksa koordineli, dayanışmalı, özveri, saygı, nezaket ve gelenek odaklı toplumsal bir savaş mı verilecek? Bilelim ki “Önce can, sonra canan” diyenlerin çoğu, cananlardan önce canlarını kaybetmeye daha yakınlar.