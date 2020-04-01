Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Gelecek anlatılığı kadar karanlık ve korku dolu değil

MASKE-ELDİVEN MESELESİ

Bir görüşe göre hasta değilseniz maske takmanıza gerek yok. Dünya Sağlık Örgütü’nün kanaati de bu yönde. Örgüt, “Halkın maske takmasının yararı yok” diyor. Eğer hasta değilseniz, eğer sağlık mensubu değilseniz, eğer hasta veya taşıyıcı biriyle temasta değilseniz maske takmamanızı öneriyor.

Tamamen zıt fikirde olanlar da var. Koruyucu maske takmanın, takan kişi için koruma sağlamayacağı ama eğer o kişi teşhis edilmemiş bir virüs taşıyıcısı ya da hastaysa, diğer insanlara bulaşmasını maskesi sayesinde önleyebileceği fikrinde olanlar da bence haklılar. Özellikle süpermarketler, toplu taşıma araçları ve kamusal alanlarda maske takılması doğru bir yaklaşımdır.