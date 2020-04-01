Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Gelecek anlatılığı kadar karanlık ve korku dolu değil

ntv.com.tr 01.04.2020 - 07:55
Koronavirüs belası ile gelişen COVID-19 enfeksiyonu mücadelesinde ben çoğu bilim insanından farklı düşünüyorum.
Geleceğin anlatıldığı kadar karanlık, korkulduğu kadar tehdit yüklü, belirtildiği kadar kaygı verici olmadığı fikrindeyim. Bunun da beş önemli nedeni var. İşte o nedenler...
UMUT 1: Erken teşhis meselesinde özellikle ‘hızlı tanı kitleri’ sayesinde önemli mesafeler alındı, alınıyor. Test yapılanların sayısının artması taşıyıcı ve hastaların daha erken tanınmasına imkân sağlıyor.
UMUT 2: Tedavide de bir hayli yol kat edildi. Geçtiğimiz üç ayda Çin’den Amerika’ya, Kore’den Almanya ve Fransa’ya farklı ülkelerde farklı ilaç kombinasyonları denendi. Tecrübeler de elde edilen neticeler de bana göre umut verici. Klorokin’den Azitromisin’e, Oseltamivir’den Remdesivir’e pek çok ilacın işe yarayabileceğini gösteren olumlu veriler var.
UMUT 3: Hastalığın tedavisinde ‘antikor yüklemesi’ diyebileceğimiz yöntemde de ilerlemeler var. Hastalığı yenip iyileşenlerin kanlarında biriken ‘iyilik perisi’ bağışıklık cisimleri antikorların hastalara verilmesinin sürecin frenlenmesini mümkün kılabileceği düşünülüyor.
Bir görüşe göre hasta değilseniz maske takmanıza gerek yok. Dünya Sağlık Örgütü’nün kanaati de bu yönde. Örgüt, “Halkın maske takmasının yararı yok” diyor. Eğer hasta değilseniz, eğer sağlık mensubu değilseniz, eğer hasta veya taşıyıcı biriyle temasta değilseniz maske takmamanızı öneriyor.
Tamamen zıt fikirde olanlar da var. Koruyucu maske takmanın, takan kişi için koruma sağlamayacağı ama eğer o kişi teşhis edilmemiş bir virüs taşıyıcısı ya da hastaysa, diğer insanlara bulaşmasını maskesi sayesinde önleyebileceği fikrinde olanlar da bence haklılar. Özellikle süpermarketler, toplu taşıma araçları ve kamusal alanlarda maske takılması doğru bir yaklaşımdır.