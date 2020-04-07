Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Maskesiz dışarı çıkmayın

ntv.com.tr 07.04.2020 - 07:25
Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Davranışsal Ekonomi profesörü Donald Lon bakın ne diyor: “Maske takmak tıpkı bir üniforma giymek gibidir. Bir ritüel olarak üniforma giydiğinizde, o üniformaya yakışır bir şekilde davranma eğilimine girersiniz. Maske takınca da durum aynıdır: Yüzünüze dokunmamaya, kalabalıklardan kaçınmaya, toplumsal mesafe kuralına uymaya ve ellerinizi de artık yıkamaya başlarsınız.” Netice şu: Bu yangın sönene kadar maskesiz dışarı çıkmayın.