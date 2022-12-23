Rapor parası sorgulama 2023: Rapor parası ne kadar oldu, nasıl alınır ve ne zaman yatar? (Hastalık raporu hakkında her şey)

RAPOR PARASI NE KADAR?

Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği yani rapor parası, kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla sigortalıya ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için verilmektedir.



Hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği,



- Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı,



- Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir.

Buna göre; Asgari ücretlilerin alacağı rapor parası, 2023 yılı için ayakta tedavide günlük 144,5 liradan 223.5 TL'ye, yatarak tedavide de 108,42 liralık tutar 167.68 TL'ye yükseldi.