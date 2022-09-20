Sağlık Bakanlığı'ndan sivrisinekten korunma rehberi (Sivrisinekten nasıl korunulur?)

Haberler - ntv.com.tr 20.09.2022 - 09:23 | Son Güncelleme : 20.09.2022 - 09:32
Sivrisinek sokmasından korunmak için uzun kollu gömlek ve pantolon gibi
vücutta açık yer kalmayacak şekilde mümkün olduğunca kapalı kıyafetlerin
giyilmesi tercih edilmelidir.
Konaklamak ve dinlenmek amacıyla kliması olan kapalı yerlerde veya kapı ve
pencerelerinde sineklik olan yerlerde kalınmalıdır. Eğer dışarıda kalınıyorsa
cibinlik kullanılması önerilmektedir.
Gebe ve emzirenlerde güvenliği kanıtlanmış, T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan
ruhsatlı ve onaylı repellentler (sivrisinek kovucular) kullanılmalıdır. Bu ürünler, mutlaka kullanma talimatı doğrultusunda uygulanmalıdır.
2 aydan küçük çocuklarda repellentler kullanılmamalıdır. Çocukların elleri, gözleri ve ağızları ile ciltteki kesilere repellent
uygulanmamasına dikkat edilmelidir. Yetişkinler repellenti kendi ellerine
sıktıktan sonra ellerini sürerek çocukların yüzlerine uygulamalıdırlar.
Bebek ve çocuklara da kollarını ve bacaklarını örten giysiler giydirilmelidir. Bebeklerin ve çocukların korunması amacıyla bebek arabaları ve taşımak amacıyla kullanılan araçlarda sivrisineklerden korunmayı sağlayıcı tedbirler
alınmalıdır.
Sonbaharda havuzlar artık kullanılmadığında üstü bir örtü ile kapatılmalıdır.
İçlerinde su birikmesi engellenmeli ya da suları tamamen boşaltılıp sifonları açık bırakılmalıdır.
Bahçe civarında kalıcı su birikintilerinin olmamasına dikkat edilmelidir (havuz, kovalar, çeşme yalakları vb.). Mevcut olanların suyu 2-3 günde bir değiştirilmelidir. Çünkü sivrisinekler küçük miktardaki durgun su birikintilerine bile yumurta bırakırlar. Bırakılan yarım kova sudan binlerce sivrisinek çıkabilir. İçinde su birikebilecek kapların ağzı kapalı tutulmalı, ters çevrilmeli veya imha edilmelidir. Suyu boşaltılan kapların iç yüzeyleri bir fırça ile temizlenmelidir.
Çatı oluklarındaki su birikintileri boşaltılmalı, içlerinde su birikerek vektör üreme alanları oluşturmaları nedeniyle atık lastiklerin bertarafı veya uygun istiflenmesi sağlanmalıdır.
Foseptik çukurları sıkı sıkıya kapalı tutulmalıdır. Sinekler çok küçük oldukları için en ufak bir delikten dahi içeri girerek buradaki sıcak ve korunmuş ortamda üreyebilirler. Havalandırma borularının üzerine tül geçirip sıkıca bağlanabilir.
Ahır ve kümesler kontrol edilmelidir. Ergin sivrisinekler gündüzleri ahır ve
kümeslerde dinlendikleri ve kışı da ahırlarda, boş binaların kuytu köşelerinde
geçirdiklerinden ahır ve kümesler kontrol edilmelidir.
Sivrisinekler üzerine itici bir etkisi olması sebebiyle evlerde ve teraslarda sarı renkli ampuller kullanılabilir.
Riskli ülke/bölge seyahat dönüşünde ani başlayan, ateş, baş ağrısı, kas ağrısı,
halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı-kusma, cilt döküntüsü
şikâyetlerin görülmesi halinde bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Muayene sırasında hekime seyahat hakkında mutlaka bilgi verilmelidir.