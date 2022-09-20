Sağlık Bakanlığı'ndan sivrisinekten korunma rehberi (Sivrisinekten nasıl korunulur?)

SİNEKLİK VEYA CİBİNLİK KULLANILMALI

Konaklamak ve dinlenmek amacıyla kliması olan kapalı yerlerde veya kapı ve

pencerelerinde sineklik olan yerlerde kalınmalıdır. Eğer dışarıda kalınıyorsa

cibinlik kullanılması önerilmektedir.