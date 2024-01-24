Şeker hastalığında devrim yaratacak buluş: İnsülin iğneleri tarihe karışabilir

Karaciğer biyoloğu McCourt, "İnsülinin sindirim sisteminde mide asidi ve sindirim enzimleri tarafından parçalanmasını önleyen ve hedefine, yani karaciğere ulaşana kadar onu güvende tutan bir kaplama oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Kaplama daha sonra karaciğerde, yalnızca kan şekeri seviyeleri yüksek olduğunda aktif olan enzimler tarafından parçalanıyor ve insülin salgılanıyor.

İnsülin daha sonra karaciğerde, kaslarda ve yağda kandaki şekeri uzaklaştırmak için etki gösteriyor.