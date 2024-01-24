Şeker hastalığında devrim yaratacak buluş: İnsülin iğneleri tarihe karışabilir
Dünya çapında yaklaşık 425 milyon diyabet hastası var ve bunlardan yaklaşık 75 milyonu her gün kendilerine insülin enjekte etmek zorunda. Bilim insanları vücuda akıllı insülin sağlamanın yeni bir yolunu buldu. Bu sayede çok yakında şırıngalara veya insülin pompalarına yeni bir alternatif bulunabilir.
İNSÜLİN DEPOLANAN NANO TAŞIYICILAR
Bilim insanları vücuda akıllı insülin sağlamanın yeni bir yolunu geliştirdi. Yeni yöntem sayesinde insülin ihtiyacı bir kapsül alınarak ya da bir parça çikolatanın içinde yenilerek karşılanabilir.
Bu yöntemde kullanılacak kapsülün veya çikolatanın içinde insülinin depolandığı nano taşıyıcılar bulunuyor.
İnsülini taşıyan bu parçacıklar insan saçının 10 binde biri genişliğinde ve o kadar küçük ki mikroskop altında dahi görülmesi mümkün değil.