Sevgilisi aşırı kıskanç olan kişiler dikkat! Partnerinizde Othello Sendromu olabilir

Partnerin ev dışındaki faaliyetlerini kısıtlama çabası (evde hapsetmeye kadar sınırlama baskısı)



Partnerin davranışlarını kontrol etme amacıyla duygusal şantaj yapma



Partneri aileden ve arkadaşlarından izole etme çabası



Kıskançlığın neden olduğu ana soruna rağmen ilişkideki tüm çatışmalar için başkasını suçlama



Kıskançlık sanrılarının yanlış olduğu kanıtlanmasına rağmen, kişinin bunu kabul etmemesi ve düşüncelerinin mantıksız

olduğunu kavrayamaması



Kötü muamele gören partnerin ilişkiyi bitirmek istemesi durumunda kişinin takip ve başka takıntılı davranışlar

sergilemesi



Partnere yönelik şiddet tehdidi veya fiziksel şiddete başvurma



İntihar girişimi ve kendine zarar verme davranışı sergileme