Sinovac’da üçüncü ay sonuçları: Antikor düşse de hastalanan kişi sayısı yüzde 2’lerde kaldı

İHA 25.06.2021 - 16:39
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları, Halk Sağlığı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim elemanları tarafından yürütülen “Sinovac Aşısının Bağışıklık Yanıtı 3. Ay İzlem Sonuçları” konusundaki bilimsel çalışma tamamlandı.
Uygulanan bilimsel çalışmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırma sonuçlarına göre antikoru negatif olan, bir ay arayla iki doz Sinovac aşısı yapılan bin 53 sağlık çalışanından 26 kişi Covid-19'a yakalandı.
Üçüncü ayda bakılan Covid-19 antikor düzeylerinde azalma beklenirken aşırı düzeyde yükselmiş olan dört kişinin de, semptomsuz (belirtisiz) Covid-19 geçirdiği hesaba katılarak 2 doz Sinovac aşısı sonrası hastalanan sağlık çalışanı sayısı toplamda 30 (yüzde 2.8) olarak saptandı.
İkinci aşıdan sonraki 28. gün 3 aylık süre içinde yakınları Covid-19 tanısı almış 151 sağlık çalışanından 18’i (yüzde 12) Covid-19 hastalığını geçirdi. İkinci aşıdan üç ay sonra sağlık çalışanlarının yüzde 95.2’sinde antikor düzeyleri düşüş gösterdi.
Çalışma raporunda, "İki doz aşıyı izleyen üçüncü ay sonunda sağlık çalışanlarının yüzde 77’sinde SARS-CoV-2 antikorları (1.0) tespit edilmiştir (Daha önce kamuoyu ile paylaşıldığı gibi, 2. aşıdan 28 gün sonra bu oran yüzde 97 idi). Yani aşıdan sonraki 3. ayda, çalışma grubunun yüzde 23’ü ya hasta olmuş ya da bu kişilerin antikoru negatifleşmiştir" denildi.
Araştırma ekibinde yer alan Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erhan Eser de aldıkları sonuçları şu sözlerle değerlendirdi:
“Biz aşılanma olmadan önce herkesin antikorunu taradık. Antikoru negatif olan, antikoru olmayan, yani daha önce hastalanmamış olan kişileri çalışmaya aldık. Çalışmamızın kritik noktalarından birisi, bu 3 aylık dönemin Türkiye’nin yüksek bir salgın dönemine denk gelmesiydi. Bu aşının gücü testi bakımından iyi oldu. Bu açıdan aşı olmuş 1053 kişiden 30 kişinin hastalanması son derece iyi bir rakam yani 2.8’e denk geliyor. Başka bir rakamımız daha var. 151 sağlık çalışanının aynı hane içerisinde yaşayan yakını, eşi, çocuğu bu 3 aylık dönem içerisinde hastalanmış. Yakınları hastalanan bu 151 sağlık çalışanının sadece 18’i hastalığa yakalanmış. Dolayısıyla bu oranında yüzde 12 olduğunu düşünüyoruz. Demek ki biz çok yakın temasta olsak da riskli temasta bulunsak da aşı bizi yüzde 88 oranında koruyor"