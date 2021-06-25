Sinovac’da üçüncü ay sonuçları: Antikor düşse de hastalanan kişi sayısı yüzde 2’lerde kaldı

Uygulanan bilimsel çalışmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırma sonuçlarına göre antikoru negatif olan, bir ay arayla iki doz Sinovac aşısı yapılan bin 53 sağlık çalışanından 26 kişi Covid-19'a yakalandı.

Üçüncü ayda bakılan Covid-19 antikor düzeylerinde azalma beklenirken aşırı düzeyde yükselmiş olan dört kişinin de, semptomsuz (belirtisiz) Covid-19 geçirdiği hesaba katılarak 2 doz Sinovac aşısı sonrası hastalanan sağlık çalışanı sayısı toplamda 30 (yüzde 2.8) olarak saptandı.