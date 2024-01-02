Stresin insan vücuduna faturası: Vücudunuzun her bölgesi stresten etkileniyor
Kronik stres, hormon salınımını etkileyerek bazı fiziksel etkiler yaratıyor. Baş ağrıları, eklem ağrıları, nefes darlığı ve hatta kas ağrıları bu zararlı etkilerden sadece birkaçı.
Kalp krizinin eşiğinde olduğunuzu hissettiren hızlı kalp atışları. Solunum sorunları, eklem ağrıları ve hatta bulanık görme.
Bunlar ölümcül bir hastalığın belirtileri gibi görünebilir ama stresle baş etmeye çalışırken vücudunuzun deneyimlediği yan etkilerden sadece birkaçı.