Süper güçleri olan insanlar var mı? Bilim insanları bu insanları inceledi

70 YILDIR SU İÇMEYEN VE YEMEK YEMEYEN ADAM

Hindu din adamı Prahlad Jani, 70 yılı aşkın süredir su içmeden yaşadığını iddia ederek damağındaki bir delikten su çekmeyi başardığını söyledi.

Batı Hindistan'ın Ahmedabad kentindeki Sterling Hastanesi'nden doktorlar, 2010 yılında bir kez bile yemek yediğini veya içtiğini görmeden iki haftadan fazla bir süre boyunca onu inceledikten sonra hayrete düştü.

O zamanlar 82 yaşında olan adamın sadece suyla gargara yaptığı ve banyo yaptığı ancak hiçbir şey tüketmediği görüldü.

Ek olarak Jani, 15 günlük deneyde herhangi bir idrar veya dışkı çıkarmadı.

Doktorlar bunun normalde diyaliz ihtiyacıyla sonuçlanacağını söyledi.

Din adamı bilimsel çalışmaların görünüşte insanüstü güçlerinin temeline inmeye çalışmasının ancak tatmin edici bir sonuca ulaşamamasının ardından Mayıs 2020'de 91 yaşında vefat etti.