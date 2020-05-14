Testosteron seviyesi düşük olan erkekler Covid-19’dan ölmeye daha yatkın

TESTOSTERON ERKEK BAĞIŞIKLIĞINDA ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR

Araştırmacılar, testosteronun vücudun viral enfeksiyonlarla mücadele de dahil olmak üzere çeşitli bağışıklık tepkilerini nasıl başlattığı ve düzenlediğinin anahtarı olduğunu söyledi.

Uzmanlar testosteronun ana erkek cinsiyet hormonu olduğu için erkeklerin bağışıklığında önemli bir rol oynadığını vurguladı.