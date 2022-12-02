TikTok'ta tehlikeli zayıflama trendi: Doktorlar ölümcül olabileceği konusunda uyardı

Dasgupta, “Uyku apneniz varsa, ağzınızı bantlamak çok tehlikeli olabilir. Ağız bantlamanın faydalarına dair sınırlı kanıt var ve çok dikkatli olmanız lazım. Bu yöntemi denemeden önce mutlaka bir doktorla konuşmanız gerekli” diye konuştu.