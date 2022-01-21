Üçüncü doz corona virüs aşısı Omicron’a karşı 2,5 kat daha fazla koruma sağlıyor

SENTETİK ANTİKOR'UN OMİCRON'UN NÖTRALİZE ETTİĞİ GÖRÜLDÜ

Araştırmacılar ayrıca, corona virüs varyantlarına karşı nötralize edici aktiviteye sahip olup olmadıklarını test etmek için şu anda Covid-19 tedavisi için kullanılan sentetik nötrleştirici antikorları da dahil ettiler.

Ekip, şiddetli Covid-19 geliştirme riski altındaki hastaları önlemek ve tedavi etmek için kullanılan yakın zamanda onaylanmış bir sentetik monoklonal antikor olan Xevudy'nin (sotrovimab) Omicron varyantını nötralize edebildiğini buldu.