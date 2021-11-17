Üçüncü dozda hangi aşı, Covid-19'a karşı ne kadar koruyor?

SEMPTOMATİK HASTALIĞA KARŞI KORUMA YÜZDE 95'E ÇIKTI

Bununla birlikte, semptomatik Covid-19 hastalığı açısından, Sinovac ile tam olarak aşılanmış kişilerde etkinlik, Pfizer/BioNTech ile gerçekleştirilen üçüncü doz bir aşılamanın ardından yüzde 95, AstraZeneca-Oxford için yüzde 94'e ve üçüncü bir Sinovac dozu için yüzde 74'e yükseldi.