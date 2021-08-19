Üçüncü dozda hangisi daha etkili: Turkovac mı Sinovac mı?

"AMAÇ İKİ AŞI ARASINDA FARK VAR MI BUNU TESPİT ETMEK"

Doç. Dr. Fatma Yılmaz Karadağ, bu çalışmanın amacının Sinovac ile Turkovac arasında etkinlik, güvenlik ve antikor yanıtı açısından bir farkı olup, olmadığının belirlenmesinin amaçlandığını söyleydi.

Karadağ, "Bu aşımızı neden BioNTech ile değil de Sinovac ile kıyaslıyoruz? Çünkü iki inaktif aşıyı kıyaslamak daha doğru. 220'ye yakın gönüllü dahil edilecek çalışmaya. Her merkezin en az 50 gönüllü alması yeterli dense de gönüllü sayısı ne kadar artarsa, çalışmamızın vereceği değerler de daha anlam ifade edecek" dedi.