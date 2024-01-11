Ünlü oyuncu Adan Canto'yu öldüren "apendiks kanserinin" az bilinen 6 uyarı sinyali

APANDİSİT

Apandisit; kalın bağırsağın sonunda bulunan parmak şeklinde küçük bir kese olan apendisin iltihaplanması.

Doktorlar apendisin işlevinden emin değil. Bazı uzmanlar bunun iyi bakteriler için bir depo görevi görebileceğini söylerken, diğerleri bunu insanlığın daha fazla bitki yediği bir dönemden kalma evrimsel bir kalıntı olarak nitelendiriyor.

Apandisit organın astarındaki bir tıkanmanın yanı sıra enfeksiyonlardan da kaynaklanabiliyor.

Göbek çevresinde, karnın sağ alt kısmına doğru ani ve şiddetli ağrıya yol açıyor. Bu ağrı öksürme, yürüme veya diğer hızlı hareketler ile daha da kötüleşebiliyor.

Tedavi edilmezse apandis patlayabilir. Apandisitin tek tedavisi apandisitin alınmasıdır. Ancak diğer organlara yayılmışsa kanser kalır.