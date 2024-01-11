Ünlü oyuncu Adan Canto'yu öldüren "apendiks kanserinin" az bilinen 6 uyarı sinyali
Ünlü oyuncu Adan Canto, apendiks kanseri nedeniyle 42 yaşında hayatını kaybetti. Belirsiz semptomlar nedeniyle hastalığa sıklıkla yanlış teşhis konulabiliyor. İşte az bilinen 6 uyarı sinyali...
Doktorlar oyuncu Adan Canto'nun ani ölümünün ardından "apendiks kanserinin" kolayca gözden kaçan belirtileri konusunda uyarılarda bulundu.
Latin aktör hastalığın nadir fakat hızlı yayılan bir formuyla mücadelenin ardından Pazartesi günü 42 yaşında yaşamını yitirdi.