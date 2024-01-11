Ünlü oyuncu Adan Canto'yu öldüren "apendiks kanserinin" az bilinen 6 uyarı sinyali

Ünlü oyuncu Adan Canto, apendiks kanseri nedeniyle 42 yaşında hayatını kaybetti. Belirsiz semptomlar nedeniyle hastalığa sıklıkla yanlış teşhis konulabiliyor. İşte az bilinen 6 uyarı sinyali...

Ünlü oyuncu Adan Canto'yu öldüren "apendiks kanserinin" az bilinen 6 uyarı sinyali - 1

Doktorlar oyuncu Adan Canto'nun ani ölümünün ardından "apendiks kanserinin" kolayca gözden kaçan belirtileri konusunda uyarılarda bulundu.

Latin aktör hastalığın nadir fakat hızlı yayılan bir formuyla mücadelenin ardından Pazartesi günü 42 yaşında yaşamını yitirdi.

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Ünlü oyuncu Adan Canto'yu öldüren "apendiks kanserinin" az bilinen 6 uyarı sinyali - 2

MİLYONDA BİR GÖRÜLEN HASTALIK

Apendiks kanseri nadir görülüyor ve ABD'de her yıl binden az vaka teşhis edililiyor. Bu sayı milyonda bir ila üç insan demek.

Ancak araştırmalar hastalığın daha yaygın hale geldiğini ve son yirmi yılda 50 yaşın altındaki kişilerde görülme oranının yüzde 200'den fazla arttığını gösteriyor.

Nadir görülmesinin yanı sıra apendiks kanserinin teşhisindeki zorluğun asıl nedeni belirtilerinin hafif hastalıklarla karıştırılarak kolayca göz ardı edilmesi.

Bu durum hastalığın tedavisinin daha zor olduğu geç evrelerde teşhis edilmesi riskini artırıyor. Apendiks kanserinin ortak belirtileri şunlar:

Ünlü oyuncu Adan Canto'yu öldüren "apendiks kanserinin" az bilinen 6 uyarı sinyali - 3

APANDİSİT 

Apandisit; kalın bağırsağın sonunda bulunan parmak şeklinde küçük bir kese olan apendisin iltihaplanması.

Doktorlar apendisin işlevinden emin değil. Bazı uzmanlar bunun iyi bakteriler için bir depo görevi görebileceğini söylerken, diğerleri bunu insanlığın daha fazla bitki yediği bir dönemden kalma evrimsel bir kalıntı olarak nitelendiriyor.

Apandisit organın astarındaki bir tıkanmanın yanı sıra enfeksiyonlardan da kaynaklanabiliyor.

Göbek çevresinde, karnın sağ alt kısmına doğru ani ve şiddetli ağrıya yol açıyor. Bu ağrı öksürme, yürüme veya diğer hızlı hareketler ile daha da kötüleşebiliyor.

Tedavi edilmezse apandis patlayabilir. Apandisitin tek tedavisi apandisitin alınmasıdır. Ancak diğer organlara yayılmışsa kanser kalır.

Ünlü oyuncu Adan Canto'yu öldüren "apendiks kanserinin" az bilinen 6 uyarı sinyali - 4

KARINDA SIVI BİRİKMESİ

Apendiks kanseri yayıldıkça karında sıvı birikmesine neden olabilir.

Bu aynı zamanda mideyi, bağırsakları, karaciğeri ve böbrekleri koruyan bir doku tabakası olan peritonun iki tabakası arasında meydana gelen asit olarak da bilinir.

Asit karnınızın şişmesine yol açar.

Apendiks kanserine ek olarak asit, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, enfeksiyon veya karaciğerdeki siroz nedeniyle de kaynaklanabilir.

Ünlü oyuncu Adan Canto'yu öldüren "apendiks kanserinin" az bilinen 6 uyarı sinyali - 5

ŞİŞKİNLİK

Şişkinlik, apendiks kanserinin en yaygın belirtilerinden ve aynı zamanda en çok gözden kaçanlarından biri.

Şişkinlik mide ve bağırsaklarda gaz birikmesi nedeniyle karnın dolgun ve gergin hissetmesine neden olur.

Şişkinliğin daha yaygın nedenleri arasında kabızlık, irritabl bağırsak sendromu (IBS) gibi gastrointestinal durumlar ve çok fazla yemek yer alır.

Çok daha yaygın rahatsızlıklarla ilişkilendirilebileceği için şişkinliği olan apendiks kanseri hastalarına yanlış teşhis konulabilir.

Ünlü oyuncu Adan Canto'yu öldüren "apendiks kanserinin" az bilinen 6 uyarı sinyali - 6

BAĞIRSAK DEĞİŞİKLİKLERİ

Tümörler büyüdükçe vücutta tıkanıklıklara ve rahatsızlıklara neden olabilir.

Bu değişiklikler kabızlık, ishal gibi sindirim sorunlarına ve dışkı kıvamında değişikliklere neden olabilir.

Tuvalete gitme sıklığınız ve dışkı renginiz bu hastalıktan kaynaklı olarak değişebilir.

Ünlü oyuncu Adan Canto'yu öldüren "apendiks kanserinin" az bilinen 6 uyarı sinyali - 7

KISIRLIK

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'ne göre kısırlık, apendiks kanserinin bir işareti olabilir.

Diğer kanserler de hormon üretimini bozarak ve üreme organlarına zarar vererek doğurganlığı etkileyebilir.

Apendiks kanserinin en yaygın şekli, enterokromafin hücrelerinden gelişen "nöroendokrin apendiks kanseri"dir. Bunlar sindirim ve bağırsak hareketinde rol oynar.

Nöroendokrin tümörler hormon üreten hücreleri bozar ve bu da kısırlığa yol açabilir.

Bu durum özellikle ABD'de doğurganlık oranları düşmeye devam ederken apendiks kanserlerinin de arttığı genç hastalar için endişe verici olabilir.

Ünlü oyuncu Adan Canto'yu öldüren "apendiks kanserinin" az bilinen 6 uyarı sinyali - 8

KARIN AĞRISI

Karın ağrısı, apendiks kanserinin sıklıkla gözden kaçan bir başka belirtisi.

Bu tür ağrı göğüs ile kasık arasındaki herhangi bir yerde ortaya çıkabilir. Ancak çoğunlukla mide bölgesinde hissedilir.

Bağırsak değişiklikleri ve şişkinliğe benzer şekilde karın ağrısı, kabızlık ve gıda intoleransı gibi daha yaygın durumlarla karıştırılabilir.

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