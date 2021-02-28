Uzmanlar uyarıyor: Corona virüs yılgınlığı artırıyor

VAKA SAYILARI ARTIYOR

Covid-19 vaka sayılarındaki artış, önlemlere uyma oranının aslında gerilediğini de teyit eder nitelikte. Uzmanlar, Almanya'nın üçüncü bir dalgaya doğru yol aldığı uyarısında bulunuyor.

Almanya'da halkı corona virüse karşı aşılama çalışmaları, ABD ve Birleşik Krallık'a kıyasla daha ağır ilerliyor.

Bu arada virüs varyantlarının bulaşma oranı da artıyor, en dikkat çekeni de corona virüsün İngiltere varyantı B.1.1.7. ve bu endişeleri daha da artırıyor.