Dünyanın en nadir hastalıkları, Türkiye'de o kadar da nadir değil
Son zamanlarda sıkça adını duyduğumuz kistik fibrozis ve SMA gibi hastalıkları da içine alan nadir hastalıklar 7 bin kadar hastalığı kapsıyor ve dünya üzerindeki 300 bin kişiyi etkiliyor. Bu nadir hastalıklar bazen 2 bin kişide 1 görülürken bazen milyonda bir görülebiliyor... İşte o hastalıklardan bazıları.
Her 4 yılda bir takvimlerde gördüğümüz 29 Şubat Nadir Hastalıklar Farkındalık Günü "nadir" görülen hastalıklara farkındalık yaratmak için seçilmiş bir tarih.
Nadir görülen hastalıkların yüzde 80'i genetik nedenlerden kaynaklanıyor. Bu hastalıklardan yüzde 95'inin ise tedavisi yok ve çocukların yüzde 30'u ne yazık ki 5 yaşına gelmeden hayatını kaybediyor.
Nadir bir hastalıktan muzdarip olan kişilerin yüzde 50'sinin rahatsızlığı çocukluk çağında teşhis ediliyor.
Bir yaşın altında gerçekleşen çocuk ölümlerinin yüzde 35'i nadir hastalıklardan kaynaklanıyor.