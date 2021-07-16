Uzun Covid'in 200’den fazla semptomu tespit edildi: Şimdiye kadar yapılan en büyük araştırma

Yeni tip corona virüsten (Covid-19) iyileşen binlerce insan, aylar sonra günlük hayatına dönmesini zorlaştıran semptomlarla mücadele etmeye devam ediyor. Hastaların, kronik yorgunluk ve bilişsel problemlerin birçok semptomunu bildirmesiyle oluşan durum "uzun süreli Covid" olarak adlandırılıyor.

Şimdiye kadarki yayımlanan en geniş kapsamlı araştırmada uzun Covid'in 200'den fazla semptomu olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar, ulusal bir tarama programının, kaç kişinin etkilendiğini ve ihtiyaç duyacakları desteğin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağını söyledi. Bilim insanları ayrıca, uzun süreli Covid şüphesi olan hastaları değerlendirmek için tedavilerin kalp ve damar hastalıkları ve akciğer fonksiyon testlerinin ötesine genişletilmesi çağrısında bulundu.