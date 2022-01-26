Uzun süreli Covid-19 yaşama riskiniz ne kadar? Bilim insanları erken tanı için formül geliştirdi

Bir kişi Covid-19’a yakalandığında IgM hızla yükseliyor. IgG antikorları ise IgM’den sonra yükseliyor ve daha uzun süreli koruma sağlıyor.

Bununla birlikte bilim insanları, antikor imzasını belirlemek için, hastanın yaşını, astımı olup olmadığı bilgisini ve semptomlarının ayrıntılarıyla birleştirdi. Ayrıca, formülün doğruluğunu test etmek için altı ay boyunca takip edilen 395 Covid-19 hastasından oluşan ayrı bir grubu incelediler.