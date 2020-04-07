Vali Yerlikaya duyurdu: Depreme karşı güçlendirildi, pandemi merkezi olarak açılıyor

Yerlikaya, Twitter paylaşımında, "İSMEP kapsamında; 77 milyon liralık yatırımla bu hastanemizi 829 sismik izelatörle güçlendirdik. Burası, dünyanın sismik izolatör sistemleriyle güçlendirilen en büyük hastanesi oldu. Deprem sırasında ve sonrasında kesintisiz hizmet verecek. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.