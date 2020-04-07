Vali Yerlikaya duyurdu: Depreme karşı güçlendirildi, pandemi merkezi olarak açılıyor

Anadolu Ajansı 07.04.2020 - 20:11
Yerlikaya, Twitter paylaşımında, "İSMEP kapsamında; 77 milyon liralık yatırımla bu hastanemizi 829 sismik izelatörle güçlendirdik. Burası, dünyanın sismik izolatör sistemleriyle güçlendirilen en büyük hastanesi oldu. Deprem sırasında ve sonrasında kesintisiz hizmet verecek. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Vali Yerlikaya, paylaşımında, yarın açılacak MÜ Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası'nın görüntülerine yer verdi.
Marmara Üniversitesi Başıbüyük Yerleşkesi içerisinde 113 bin metrekare kapalı alana sahip hastanede, 28 ameliyathane, 60 yoğun bakım ve 535 hasta yatağı kapasitesi bulunuyor.
Afetlere dayanıklı ve deprem anında dahi kesintisiz hizmet verecek şekilde güçlendirilen hastane, aynı zamanda İstanbul'da kaliteli sağlık hizmetlerinin sağlanmasında önemli adreslerinden biri olacak.
Güçlendirilmesi İPKB tarafından yapılan ek hizmet binası, Marmara Üniversitesi ile yapılan afiliasyon kapsamında Sağlık Bakanlığı hastanesi olarak hizmet sunacak.
Hastane, yeni tip coron avirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında spesifik bir pandemi merkezi olarak hizmet verecek.
Hastanede bir hafta içerisinde İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Covid-19 ilişkili günlük 3 bin test kapasiteli ileri tanı laboratuvarının da hizmete girmesi planlanıyor.